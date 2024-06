“Questa è l’ultima”. Serena Bortone, il triste annuncio in diretta. La padrona di casa di “Che Sarà“, il programma in onda su Rai3, inizia quest’ultima sua puntata facendo i ringraziamenti e salutando, si pensa, per sempre. È successo tutto agli esordi della puntata di domenica 16 giugno. Dopo 72 puntate Serena Bortone chiude così questa prima stagione. La conduttrice era prima la protagonista del pomeriggio di Rai1, ma era stata sostituita da Caterina Balivo.

>> “Stop al programma della sera”. Nuovi ‘movimenti’ sui canali Rai, la conduttrice ancora in difficoltà

Il motivo, qualcuno dice senza avere conferme di sorta, è stato politico: alla base di tutto ci sarebbe stata una decisione della oramai famosa “TeleMeloni”. Così, un anno fa chiudeva “Oggi è un altro giorno“ e la Bortone veniva spostata sul terzo canale, non di certo una promozione. Eppure Serena era riuscita, puntata dopo puntata, a convincere e a portare sempre più spettatori dalla sua.





“Questa è l’ultima”. Serena Bortone, il triste annuncio in diretta

Poi quella triste vicenda di Scurati e della censura da parte di Rai. Lo sfogo in diretta e le minacce dell’azienda. Non fa fatica la Bortone a fare nomi e cognomi di chi considera ancora fascisti nel 2024. Solo nella penultima puntata, quella di sabato 15 aveva detto: “Nessuno di noi parlerebbe di fascismo se se evitassero di inneggiare alla Decima Mas, fare francobolli sui fascisti, picchiare un deputato in Aula”.

Serena Bortone: "Nessuno parlerebbe di fascismo se evitassero di inneggiare alla Decima Mas, fare francobolli sui fascisti, picchiare un deputato in Aula. Basterebbe avere un minimo di decenza" #chesara pic.twitter.com/IsquEtHWUV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 16, 2024

Poi dice Serena: “Signorelli l’ex portavoce di Lollobrigida che parlava utilizzando un linguaggio orrendo. Io starei zitta, non ne parlerei più, basterebbe solo avere un minimo di decenza”. Ora la Bortone torna e chiude così questa sua prima stagione e lo fa a modo suo, con serenità e compostezza, dicendo faccia a faccia col pubblico: “Questa è l’ultima puntata, io voglio ringraziare tutti”.

I saluti finali di #chesarà pic.twitter.com/SxsU71y065 — Serena Bortone out of context (@SerenissimaOOC) June 16, 2024

E ancora Serena Bortone: “Gli autrici, gli autori, gli inviati, la regia, il meraviglioso Studio 2 in Via Telauda, il nostro pubblico, i montatori, la grafica, trucco, parrucco e costumi. Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico. Ringrazio voi a casa, grazie dell’affetto e del sostengo. Vi auguro una buona estate e, soprattutto, di cuore, buon vento!”.

Leggi anche: “Punita e sostituita”. Serena Bortone, la decisione della Rai è ufficiale: chi prende il suo posto