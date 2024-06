Serena Bortone ha pagato a caro prezzo il ‘caso 25 aprile’, la denuncia cioè della presunta censura ai danni dello scrittore Antonio Scurati. Repubblica riporta pesanti indiscrezioni sul suo futuro. Già lo scorso aprile il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari aveva dato delle indicazioni in questo senso. Scriveva: “Sipario a giugno sulla trasmissione Che Sarà, e per la presentatrice potrebbe scattare un provvedimento disciplinare. A questo punto resta da capire perché dopo l’ok a Scurati, Corsini ordina lo stop alla prestazione”.

>>“Mi hanno cacciato, assurdo”. Alessandro Cecchi Paone choc, è successo tutto all’improvviso: “Ora la pagherete”. Cosa gli è capitato

“Semplice: nel frattempo gli approfondimenti avevano visionato il monologo, inadatto a TeleMeloni. […] Quelle di Viale Mazzini sono solo scuse per silenziare un intellettuale scomodo. Il monologo, Bortone, lo ha letto e rischia di pagarla cara, il provvedimento disciplinare dicono sia pronto: Che Sarà potrebbe chiudere a fine stagione. Il prezzo della libertà e della disobbedienza civile”.





Rai, Serena Bortone verso il ridimensionamento

Nelle ore scorse nuove rivelazioni, in cui spunta anche il nome del sostituto. Una “punizione” si legge sulla testata, che arriva dopo il procedimento disciplinare aperto dall’azienda sul conto della giornalista e che lei stessa aveva commentato dicendo: “Voglio molto bene a quest’azienda. Ci sono nata, cresciuta, mi ha valorizzata. Ho potuto fare tante cose belle e vorrei continuare a farle con dignità e libertà”.

Cosa potrebbe succedere nei fatti? A partire dal 14 settembre, quindi, Serena Bortone tornerà in tv con il suo Che sarà ma niente doppio appuntamento. “Impossibilitati a cacciarla, come pure era loro intenzione, per non essere accusati di voler imbavagliare l’informazione, la caporedattrice di Rai3 dovrebbe comunque rinunciare a una delle due serate in cui è suddivisa la sua trasmissione. Che a partire dal 14 settembre tornerà in onda, ma solo al sabato”.

La domenica potrebbe essere assegnata a Luisella Costamagna, reduce da risultati tutt’altro che esaltanti. La giornalista ed ex concorrente di Ballando con le Stelle infatti è reduce dalla trasmissione Tango. Un talk che su Rai2 ha galleggiato tra il 2 e il 3% di share.