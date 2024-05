“Chiudono il programma della sera”. Sui canali Rai non c’è pace, e neanche per la conduttrice: per lei ancora una brutta notizia. Alla base di tutto, molto probabilmente, la denuncia fatta dalla giornalista nei confronti dei vertici Rai in cui li ha definiti dei “censori”. Da qui al richiamo ufficiale da parte dell’azienda dopo il caso Scurati è stato un attimo. Ora, secondo il portale TvBlog il futuro in Rai non sarebbe solo a rischio, ma il suo programma sarebbe prossimo alla chiusura.

Scriviamo con i condizionali perché questo è quello che afferma un portale e per ora non c’è nessuna conferma da parte di Rai o Serena Bortone. Ma andiamo con ordine a vedere cosa è successo in queste ultime ore. I soliti beninformati fanno sapere che questa, in effetti, sarebbe la seconda chiusura per la Bortone dopo l’esperienza positiva di Oggi è un Altro Giorno.





“Chiude Che Sarà?”. Serena Bortone, la terribile notizia

Così, dopo due anni di grandi ascolti e di un seguito spaziale, il periodo fortunato della Bortone sembra solo un lontano ricordo. Eppure brava era e brava è: una grande professionista che sa fare egregiamente il suo mestiere, coniugando il serio con il faceto. C’è da dire inoltre che la Bortone, nonostante il cambio di rotto dopo con la Meloni, non hai smesso di mettere in dubbio l’operato del governo, cosa che a questo punto le è costata cara, fa sapere sempre TvBlog.

C’è da dire tuttavia, che l’access prime time del weekend di Rai 3, è divenuto col tempo un vero e proprio punto di riferimento per una ampia fetta del paese. Ma questo non è bastato e sembra proprio che la sua esperienza in Rai stia per terminare. Secondo quanto svelato da TvBlog alla base ci sarebbe uno share non proprio invidiabile con il competitor (La7) che in questa fascia avrebbe avuto la meglio in termini di ascolti.

E sarebbe questa la motivazione per cui la trasmissione di Serena Bortone potrebbe non avere una seconda stagione. A Viale Mazzini in queste ore, si legge sui social, non si parla d’altro. Eppure sembra che la donna abbia un contratto a tempo indeterminato con il Servizio Pubblico e rimarrebbe in Rai salvo proposte da altre emittenti. L’ipotesi più probabile è che Serena Bortone torni nuovamente alla conduzione di Oggi è Un Altro Giorno o qualcosa di molto simile.

