Ballando con le stelle è un programma da sempre chiacchierassimo anche in settimana, prima della diretta del sabato sera, ma in questi ultimi giorni non si è parlato d’altro. L’uscita di scena improvvisa e inedita, visto che nella storia dello show di Milly Carlucci non è mai accaduto, del ballerino Angelo Madonia ha dominato e sta ancora dominando le cronache dello spettacolo.

In gara con Federica Pellegrini, ora assistita da Samuel Peron, nell’ultima puntata andata in onda Madonia ha avuto una discussione animata con Selvaggia Lucarelli e il giorno successivo la Rai ha dato la notizia del suo abbandono, anche se a quanto pare la produzione l’aveva già richiamato più volte. ‘Colpa’ della sua relazione con Sonia Bruganelli, anche lei concorrente di Ballando, e della “distrazione” che questa sua presenza ha generato, dicono i beninformati.

Sonia Bruganelli, le parole di Carlo Aloia prima della puntata

Quello stesso sabato antecedente all’esclusione di Madonia, Sonia Bruganelli, che gareggia con Carlo Aloia, è stata eliminata. Per il momento da parte dell’ex moglie di Paolo Bonolis non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ma si vocifera di un allontanamento con il ballerino che non fa più parte del cast di Ballando.

Il pubblico che ha seguito fin dall’inizio la nuova coppia è curioso di conoscere l’evoluzione della loro storia d’amore anche se c’è chi è pronto a scommettere che sia solo un fuoco di paglia. Sabato 30 novembre, in ogni caso, Sonia Bruganelli ci sarà in studio, pronta a esibirsi con il suo maestro.

E propio Carlo Aloia, a poco dalla nuova diretta, ha voluto mandare un messaggio alla sua partner in pista. Un messaggio molto bello che ha emozionato tutti i fan della coppia. “Un viaggio così variopinto che non so come definirlo. Sei stata la compagna di questo viaggio più giusto che potevo avere. Ci siamo tanto divertiti che il tempo è proprio volato – ha scritto il ballerino – Sai che io non mollo mai. Perciò, per come la vedo io non è finita finché non è finita. Domani dimostreremo quanto vali”. Sonia ha risposto con belle parole nei suoi confronti in un video pubblicato su Instagram.