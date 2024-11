Altro retroscena su Ballando delle stelle svelato in queste ore. Dopo l’esclusione di Angelo Madonia è adesso spuntato un video, che fa riferimento proprio a lui e a Federica Pellegrini. Era rimasto nascosto, una sorta di segreto, ma adesso che è diventato pubblico ha laasciato senza parole i telespettatori, che si stanno rendendo sempre più conto di ciò che ha dovuto subire la concorrente.

Prima di dirvi che tipo di filmato è stato mostrato da Ballando con le stelle, dobbiamo ricordarvi che la cacciata di Madonia è stata commentata così da Federica Pellegrini a Striscia la Notizia: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare Sonia Bruganelli. E infatti poi ha fatto quella sparata. Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle, mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”.

Ballando con le stelle, cosa ha dovuto subire Federica Pellegrini da Madonia

Il video relativo a quanto succedeva durante le prove di Ballando con le stelle è stato sconvolgente per il pubblico. Dalle immagini è chiaramente visibile cosa era successo a Federica Pellegrini, che non aveva potuto contare sull’importante supporto del suo maestro Madonia. Grazie a RaiPlay siamo stati in grado di scoprire ogni particolare.

La nuova puntata di Ballando Segreto ci ha fatto vedere delle scene inedite dalla sala prove della trasmissione di Milly Carlucci. E in un filmato inerente Federica, si è potuta vedere la campionessa olimpica rimanere per due ore senza la presenza di Madonia, che era assente. Quindi, era rimasta completamente da sola in un momento importante degli allenamenti.

i maestri di ballando dovrebbero valorizzare i propri concorrenti e stargli accanto, madonia invece ha lasciato la pellegrini da sola in sala delle stelle praticamente tutto il tempo: per come la vedo io samuel peron è una benedizione per federica#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/Mswt6KyXZB — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) November 29, 2024

E il commento di un utente apparso su X è stato eloquente: “I maestri di Ballando dovrebbero valorizzare i propri concorrenti e starli accanto, Madonia invece ha lasciato la Pellegrini da sola in sala delle stelle praticamente tutto il tempo: per come la vedo io Samuel Peron è una benedizione per Federica”.