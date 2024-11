A Ballando con le stelle c’è stato un vero e proprio terremoto con la cacciata di Angelo Madonia. Le motivazioni ufficiali sono state divergenze professionali, ma adesso Federica Pellegrini ha rotto il silenzio e ha attaccato il suo ex insegnante. Parole che faranno sicuramente discutere, visto che hanno tirato in ballo pure la compagna di lui, Sonia Bruganelli.

Fermata da Striscia la Notizia, che tramite l’inviato Valerio Staffelli le ha dato il Tapiro d’oro, Federica Pellegrini ha detto tutto su Madonia e non gli ha risparmiato critiche dopo il caos a Ballando con le stelle. Ricordiamo che al posto del maestro è stato scelto Samuel Peron, che ha già iniziato a lavorare assieme alla campionessa olimpica di nuoto.

Ballando con le stelle, Federica Pellegrini attacca Madonia

Nella serata del 29 novembre ascolteremo le dichiarazioni integrali di Federica Pellegrini su Madonia e Ballando con le stelle. A Striscia la Notizia lei non ha fatto troppi giri di parole e ha ammesso di non aver avuto molte simpatie verso Angelo, a causa dei suoi comportamenti: “Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”.

Incalzata da Staffelli, Federica si è lasciata sfuggire tutto: “Ho notato, mentre eravamo di fronte alla giuria, che lui si girava spesso a guardare lei. E infatti poi ha fatto quella sparata. Questi atteggiamenti mi stavano sulle balle, mi dispiace perché abbiamo buttato all’aria due mesi di lavoro”. Poi ha voluto anche dire qualcosa di scherzoso sul nuovo maestro Peron.

Su Samuel Peron ha esclamato: “Si ricomincia tutto daccapo, Samuel Peron mi ha già massacrato, quindi magari mando via anche lui”. Non resta che aspettare sabato 30 novembre per assistere alla prima esibizione tra Pellegrini e il nuovo insegnante.