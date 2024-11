Quasi una settimana dopo il terremoto che ha sconvolto Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha deciso di parlare apertamente del caso Madonia. Lo ha fatto ai microfoni di La Vita in Diretta, durante la puntata di ieri 28 novembre. Parole, quelle della conduttrice, che ribaltano quanto detto finora sulla vicenda e suonano come un attico ad Angelo Madonia: “Si era arrivati a un punto che fare lavorare serenamente una coppia non era più possibile”.

Il motivo? È stato tradito “l’assunto fondamentale” su cui si basa Ballando con le stelle, ovvero la fiducia tra il maestro e il personaggio famoso. “È un programma che si basa su un assunto fondamentale. Prendiamo persone che sono famose in altri campi e che noi affidiamo a un maestro o una maestra. Il maestro diventa un mondo per questo personaggio”.





Ballando con le stelle, Milly Carlucci: la verità sull’addio di Madonia

“Diventa un supporto psicologico in tutto e per tutto. La paura di fare una figura di schifo c’è in tutti perché mette in gioco la propria carriera. L’assunto fondamentale è che debba esserci un’unità tra maestro e allievo. Un’unità che c’è sempre stata. Davanti alla giuria, il maestro difende l’allievo sempre e non mette le cose personali davanti alla giuria. Meno che mai devono avere riverbero sulla vita quotidiana”.

Insomma, Madonia sarebbe stato preso da ben altre questioni. E Milly non ci gira intorno: “Il maestro è la produzione. Non è lì per presentare sé stesso. È l’estensione del programma che abbraccia, protegge e spinge in avanti i propri protagonisti. Questo è sempre successo con tutti per 19 anni”.

Quindi conclude: “In questo caso, purtroppo, è successo che cose personali hanno distratto il maestro, ma la questione non è il personaggio “nome e cognome”, ma riguarda chiunque lavori in Ballando con le stelle. Poi la chiusura su Federica Pellegrini: “Di tutta questa vicenda, Federica ha saputo il lunedì, quando la Rai e noi abbiamo deciso di creare questo avvicendamento. Niente è arrivato dalla nostra concorrente e devo ringraziare Samuel Peron perché aveva deciso di non ballare più”.