Solo pochi giorni fa a Ballando con le stelle si è consumato il caso Angelo Madonia. Chiuso quel capitolo, ora si apre il fronte Bianca Guaccero – Giovanni Pernice, alcuni concorrenti hanno dubbi sulla loro storia. Prima di parlare della conduttrice e del ballerino, un passo indietro. Angelo Madonia sarà sostituito da Samuel Peron. Al Corriere della Sera Madonia ha raccontato la sua verità.

>> “Non puoi farlo”. Angelo Madonia, dopo Ballando con le stelle occhi puntati su Sonia Bruganelli

Nel suo sfogo il ballerino e maestro di danza di Federica Pellegrini ha fatto sapere che “è stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e la produzione Ballando” e che avrebbe voluto ricevere un po’ più rispetto riguardo alla sua sfera personale e la storia con Sonia Bruganelli.





Ballando con le stelle, dubbi su Bianca Guaccero e Pernice

Sonia sul rapporto con la quale girano brutte voci. Negli ultimi giorni infatti, voci insistenti hanno suggerito una possibile crisi nella relazione tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, alimentate dall’assenza di foto di coppia sui social e dalle dichiarazioni enigmatiche di Sonia in una recente intervista. Tuttavia, entrambi hanno smentito categoricamente ogni ipotesi di separazione, chiarendo alcuni aspetti della loro vita privata.

Quella formata da Sonia e Angelo non è però la sola coppia sotto osservazione. Anche Bianca e Pernice sono attenzionati. Il settimanale Oggi scrive che la loro intesa affettiva cresce ogni giorno di più e pare si stia trasformando in un sentimento molto importante”. Ma per alcuni concorrenti dello show del sabato sera, però, “quella tra Bianca e Giovanni sarebbe una strategia studiata per garantirsi attenzione mediatica e accrescere la curiosità del pubblico a casa”.

“I più diffidenti – secondo il settimanale diretto da Andrea Biavardi – sostengono insomma che spente le luci del programma si affievolirà anche l’intensità del loro feeling“. Qualcuno, insomma, avrebbe parlato da dietro le quinte. A rafforzare la tesi che tra loro il sentimento sia autentico ci sono le parole della mamma di lei. “Mi piace tantissimo Giovanni, perché vedo Bianca felice. L’unica cosa che vorrei per lei è l’amore, la felicità: una persona che la sappia veramente apprezzare”.