Isola dei Famosi 2024, è finita. Mercoledì 5 giugno, in diretta su Canale 5, si è conclusa la prima edizione del reality show targata Vladimir Luxuria e non senza colpi di scena: ha vinto Aras Senol contro i favoritissimi Edoardo Stoppa e Samuel Peron, ma andiamo con ordine. Un’edizione, la numero 18, che non è piaciuta a Pier Silvio Berlusconi che a quanto pare l’ha trovata debole e con poche storie raccontate. “L’Isola dei Famosi di quest’anno non è stata un’edizione particolarmente fortunata, ci sono state delle cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo”.

Così Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa in occasione della conclusione della stagione televisiva 2023/2024 poche ore prima della finalissima e il riferimento è probabilmente al caso Francesco Benigno e alla decisione da parte del reality di non mostrare inizialmente le immagini che lo hanno portato alla squalifica. Ma nessun ripensamento, invece, sulla scelta di affidare a Vladimir Luxuria la conduzione dell’Isola dei Famosi: “Vladimir è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”.

Leggi anche: “Un programma per lui”. Dario Maltese promosso da Mediaset: cosa farà dopo l’Isola dei Famosi





Isola dei Famosi 2024, sorpresa: ha vinto lui

Cosa è successo alla finalissima? In 6 a contendersi il titolo: Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, la Contessa Alvina, Aras Senol, Samuel Peron (rimasto in solitaria) e Artur Dainese. E con grossa sorpresa di tutti, che scommettevano su Stoppa o Franco, a battere tutti, un televoto dopo l’altro, è stato l’attore di Terra Amara.

Aras Senol ha conquistato la vittoria della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi battendo alla sfida finale Samuel Peron con il 69% dei voti del pubblico contro il 31% conquistato dal protagonista di Ballando con le Stelle. Quindi l’attore, modello ed ex nuotatore classe 1993 ha parlato del montepremi.

Aras donerà parte del suo premio alla Fondazione Giulia Cecchettin ❤️#Isola pic.twitter.com/IDeFpBDs4D — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 5, 2024

Come per il Grande Fratello, il vincitore dell’Isola dei Famosi si è aggiudicato un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro, con la metà della cifra da devolvere in beneficenza. Aras Senol ha scelto di donare 50mila euro alla Fondazione di Giulia Cecchettin: “Quando sono stato ospite a Verissimo ho visto la sua storia”, ha spiegato durante la diretta della finale.