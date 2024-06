Nella serata del 5 giugno ci sarà la finalissima dell’Isola dei Famosi. In studio ci sarà ovviamente anche Dario Maltese, che quest’anno ha condiviso il ruolo di opinionista assieme a Sonia Bruganelli. Ma il giornalista del TG5 non si fermerà qui, infatti grazie a questa esperienza ha convinto i vertici di Mediaset ad affidargli un programma che condurrà proprio lui.

Una vera e propria svolta positiva che si concretizzerà poco dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Tra qualche giorno Dario Maltese sarà ancora protagonista in televisione con questo programma, dunque c’è molta curiosità per capire come si comporterà anche in questa veste. Grande soddisfazione per il giornalista, che lavora nel team del TG5 da ormai 20 anni.

Isola dei Famosi, per Dario Maltese arriva la conduzione di un programma

A dare in anteprima questa notizia a poche ore dall’ultima puntata dell’Isola dei Famosi è stato il sito TvBlog. Dario Maltese sarà più felice del solito in studio, visto che è stato certamente già informato di questa novità professionale. Il programma che andrebbe a presentare va in onda sempre su Canale 5 e accompagnerà il pubblico nel corso della stagione estiva.

Maltese sarà il conduttore di Mattino 5 News estate, stando a TvBlog, al posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi che andranno in ferie: “La scelta è caduta in casa. Alla conduzione infatti di Mattino 5 news estate è stato chiamato Dario Maltese. Il bravo conduttore del TG5 delle 20, che in queste settimane si è preso una scappatella nel settore intrattenimento come opinionista dell’Isola dei Famosi”.

Infine, è stato aggiunto su Dario Maltese: “Un programma giornalistico per Maltese certamente è più nelle sue corde e l’avventura estiva a Mattino Cinque News estate potrà essere per lui un terreno più congeniale”.