Importante svolta per Massimiliano Varrese. Dopo il Grande Fratello è stato chiamato dal programma di punta e ora potrebbe davvero stupire il pubblico. Ma vi anticipiamo subito che ci sono già delle critiche, infatti l’influencer Deianira Marzano ha espresso in maniera ironica i primi dubbi sulla reale possibilità che lui possa approdare in questa trasmissione tv.

Ma intanto Massimiliano Varrese avrebbe già avuto i primi approcci. Dopo essere tornato alla ribalta grazie al Grande Fratello, il programma top della Rai lo avrebbe chiamato per convincerlo a firmare. Si attendono anche sue dichiarazioni, ma al momento il volto della tv ha preferito tacere . Andiamo a scoprire insieme cosa sta succedendo nel piccolo schermo.

Massimiliano Varrese dopo il Grande Fratello: contattato dal programma top

Dunque, Massimiliano Varrese una volta archiviata l’esperienza al Grande Fratello, è stato chiamato dal programma di Rai1, che vorrebbe averlo come concorrente. Siamo ancora nella fase iniziale delle trattative, ma la speranza dei suoi fan è che possa essere ufficializzato a breve. Si tratterebbe di una grande svolta nella sua carriera.

Deianira Marzano ha scritto: “Hanno chiamato Massimiliano Varrese per fare il provino di Tale e Quale Show. Certo, canta così bene…”. Quindi, l’esperta di gossip e tv ha criticato implicitamente le doti canore dell’ex gieffino, che però proprio nei giorni scorsi ha presentato a tutti la nuova canzone Fai Clap Clap.

Non resta che aspettare i prossimi mesi per capire se Carlo Conti davvero punterà fortemente su Max Varrese, che vorrebbe continuare ad essere protagonista in televisione.