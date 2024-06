Il pubblico di Canale 5 potrebbe esplodere di gioia tra qualche mese. Infatti, un concorrente del Grande Fratello sarebbe ormai avviato verso Uomini e Donne. Maria De Filippi è stata informata, infatti è arrivata una candidatura ufficiale ed effettivamente il suo nome potrebbe incuriosire moltissimo i telespettatori, che seguirebbero con passione il suo percorso.

Lui, dopo un periodo in sordina, si è fatto apprezzare come concorrente del Grande Fratello. Ma adesso il suo futuro potrebbe chiamarsi Uomini e Donne, come ha ammesso nel corso di un’intervista rilasciata a Turchesando. L’ex gieffino è tornato alla ribalta anche per aver presentato una sua nuova canzone, che si chiama Fai Clap Clap e che spera possa dargli moltissime soddisfazioni.

Concorrente del Grande Fratello vuole Uomini e Donne: “Sono pronto”

Questo concorrente del Grande Fratello, che vorrebbe prendere parte a Uomini e Donne a partire dal prossimo mese di settembre, ha anche ammesso in questa sua intervista che non si sarebbe aspettato così tanta cattiveria da parte del pubblico: “Le critiche vanno accettate se costruttive, ma le minacce no. Se ci mettiamo al livello di chi ci insulta, rispondendo, attiriamo energia negativa”.

A parlare è stato Massimiliano Varrese, che dopo aver confermato di non avere un corso alcuna relazione sentimentale, ha dichiarato: “Il mio cuore è innamorato di mia figlia, sto con me stesso, con il mio mestiere, sono single. In questo momento per gioco mi siederei nel trono over di Uomini e Donne. Sono sempre stato un artista di nicchia, ma in questa fase della mia vita artistica perché non prendere tutto con più leggerezza? Maria, sono pronto“.

Vedremo se Maria prenderà davvero in considerazione Varrese o se punterà su altri profili, che non siano famosi. Lo scopriremo solamente tra qualche mese, ma intanto Max si è proposto.