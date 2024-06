Dopo Uomini e Donne Mario Cusitore e Ida Platano sono ritornati alla vita quotidiana, dato che il percorso nel programma di Maria De Filippi non è andato affatto a buon fine. L’ormai ex tronista è uscita senza fare una scelta, non avendo accettato di continuare la frequentazione nemmeno con l’altro corteggiatore Pierpaolo. Ma nelle ultime ore potrebbe esserci stata una svolta.

I due protagonisti di Uomini e Donne hanno provato ad avere un contatto nel recente passato, ma è andata male. In un’intervista Mario Cusitore ha rivelato su Ida Platano: “Un mese fa sono tornato a Brescia ma è andata male. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dire che non si fida di me e che non mi crede”. Ora lui ha deciso di mostrare qualcosa di importante.

Leggi anche: “Ho rivisto Ida Platano”. Mario, colpo di scena dopo Uomini e Donne. Ma questa volta le telecamere non c’erano





Uomini e Donne, il gesto di Mario accende le speranze: è per Ida?

Sempre in quell’intervista, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario, aveva aggiunto su Ida: “Io ero andato per chiederle scusa e per rimanere qualche giorno ma ci ho parlato solo per mezz’ora e non mi ha nemmeno chiesto di rimanere per pranzo”. Ora Cusitore, nella mattinata di mercoledì 19 giugno, ha postato una foto che ha riacceso le speranze.

Mario Cusitore si è messo in automobile per iniziare un viaggio. Ha inquadrato un cartello stradale recante la scritta Brescia, quindi secondo il sito Blastingnews potrebbe raggiungere Ida Platano. Quest’ultima vive nella città lombarda da diversi anni, anche e soprattutto per questioni di lavoro. Lui ha commentato: “At work”, ovvero “Al lavoro“, senza specificare altro.

Quindi, i fan di entrambi si augurano che possa esserci un altro confronto che possa portare alla nascita di una relazione amorosa. Ma al momento è difficile ipotizzare un esito del genere.