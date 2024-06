Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne, si parla ancora di loro. Ricordiamo che il trono dell’ex dama del trono over si è concluso senza una scelta dopo l’ennesima segnalazione nei confronti dello speaker (e dopo la decisione dell’altro sui corteggiatore, Pierpaolo, di lasciare il programma). Mario era stato avvistato in compagnia di un’altra ex dama, Melissa Riva, davanti ad un B&B e dopo averlo negato, ha ammesso di averla vista trascorrendo delle ore con lei, anche se solo in amicizia a suo dire.

Ma la tronista, esasperata e anche sfiduciata per tutte quelle segnalazioni, non gli ha creduto e lo ha eliminato. Più volte, nelle interviste successive alla fine di UeD, lui ha rivelato di non voler mollare la presa e di aver fatto tanti tentativi per riconquistare la parrucchiera di Brescia ma tutti senza successo. Non sapevamo però che si fossero rivisti.

Mario dopo UeD: “Ho rivisto Ida Platano”

“Un mese fa sono ritornato a Brescia, sono partito da Napoli di notte – ha raccontato ora Mario a Fanpage – È andata male. L’ho aspettata al negozio una volta arrivato, era mattina. Abbiamo parlato ma lei ha continuato a dirmi che non si fida di me. Non mi crede dopo l’ultima segnalazione. Mi ha detto che stava soffrendo per me da dicembre. Era arrabbiata, tesa”.

L’ex corteggiatore aggiunge di averla raggiunta “per chiederle scusa”: “Sarei rimasto per giorni. Sono andato per parlarle per mezz’ora, è stato devastante fare il viaggio in un giorno. Ma lei non ha detto nulla, non mi ha chiesto neanche di fermarmi per pranzo”. Le ha anche lasciato il suo numero di telefono ma non è stato mai chiamato.

“Le ho mandato una lettera con il mio numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non mi ha mai chiamato. Le ho mandato pochi giorni fa un’altra lettera, le ho detto che ci ho provato ma non posso più andare a Brescia perché rischio di perdere il lavoro. Le ho chiesto di riflettere, ma non ho ricevuto risposta”, ha concluso Mario nell’intervista. Ci saranno sviluppi questa estate o per Ida Platano lui è un capitolo chiuso?