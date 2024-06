C’è già grande fermento in tv con possibili movimenti decisamente interessanti e anche inaspettati. L’ultimo in ordine di tempo riguarda un conduttore, che potrebbe lasciare Mediaset per approdare alla Rai. Si tratterebbe di un cambiamento totale da parte del giovane presentatore, che potrebbe quindi voltare pagina e trovare altri stimoli per proseguire col suo lavoro.

Il conduttore potrebbe quindi lasciare definitivamente Mediaset per sbarcare alla Rai, precisamente sul secondo canale, dove dovrebbe presentare un programma tutto suo. La notizia è stata data in anteprima dal sito Dagospia e in particolare dal giornalista Giuseppe Candela. Vediamo insieme cosa dobbiamo attenderci nei prossimi mesi.

Il conduttore pronto a lasciare Mediaset per approdare alla Rai

Innanzitutto possiamo dire che questo conduttore, che potrebbe lasciare Mediaset per sposare un progetto Rai, fa parte del team de Le Iene su Italia 1. Ma ora dovrebbe abbandonare la trasmissione per dare il massimo in una trasmissione della televisione pubblica italiana. Infatti, Candela è stato molto perentorio: “Saluterà il programma di Davide Parenti“.

A dire addio a Le Iene sarebbe Antonino Monteleone, che lavora come inviato ma anche conduttore dello spin-off che si chiama Le Iene presentano: Inside. Dagospia ha quindi aggiunto: “Lui è in pole position, sostenuto dal suo manager Beppe Caschetto, per occupare la fascia che fu di Michele Santoro, negli anni invasa da diversi titoli flop”. Quindi, il suo futuro potrebbe essere su Rai2.

Antonino Monteleone, che ha 39 anni ed è originario di Reggio Calabria, lavora come inviato de Le Iene dal 2017. Nel 2022 ha iniziato la sua avventura a Le Iene presentano: Inside, ma ora potrebbe andarsene nella tv di Stato.