Anche Eleonora Daniele ha salutato il suo pubblico di Storie italiane per la consueta pausa estiva. E ha chiuso questa stagione televisiva con ottimi risultati: ogni mattina la conduttrice ha ottenuto ascolti molto buoni, tanto da incassare i complimenti del direttore del daytime Rai Angelo Mellone sul finire dell’ultima puntata di questa edizione. “Gli ascolti sono migliorati e molte volte Storie Italiane è stato leader di fascia”, le sue parole.

Ma non solo. Nei mesi scorsi Eleonora Daniele ha anche guidato lo spin off del suo programma mattutino prendendosi uno spazio in seconda serata sempre su Rai 1. Storie di sera, questo il nome del programma, è andato in onda dal 23 ottobre al 15 novembre 2023 per tornare con un secondo ciclo di puntate dall’8 al 29 aprile 2024.

Leggi anche: “Perché si è operata”. Antonella Clerici, parla il dottor Troiano: la probabile diagnosi

Eleonora Daniele, la decisione della Rai





Anche Storie di sera ha registrato un buon successo auditel. Nel dettaglio, il primo ciclo di puntate ha ottenuto una media di 1 milione e 553mila spettatori per uno share del 14.13% nella prima parte e poco più del 10% nella seconda. Il secondo ciclo una media nella prima parte di 1 milione e 58mila spettatori per uno share del 9.6% e 6.50%.

E sarà per questo motivo, allora, che lo spin offi di Storie italiane di Eleonora Daniele è stato confermato anche nella prossima stagione, come rivela il sito Tvblog. La conduttrice può dunque dirsi soddisfatta dei risultati raggiunti e felice del suo futuro prossimo in tv.

In base alle indiscrezioni raccolte dal portale, anche Cose nostre condotto da Emilia Brandi, XXI secolo di Francesco Giorgino, Tv7 il venerdì sera dopo Tale e Quale Show e gli speciali Tg1 della domenica avrebbero ottenuto il lasciapassare per la stagione 2024-2025. Evidentemente i risultati della seconda serata di Rai 1 appena terminata ha soddisfatto in pieno i dirigenti dell’azienda.