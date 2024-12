Dopo il triangolo composto da Federica, Alfonso e Stefano, al Grande Fratello sta tenendo banco un’altra dinamica che sta appassionando il pubblico, quella ‘creata’ da Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. Federica e Alfonso sono entrati nella casa del Grande Fratello dopo aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia. Nel villaggio delle tentazioni le cose tra i due sono andate malissimo, Federica si è avvicinata al tentatore Stefano e alla fine la coppia è scoppiata.

L’arrivo al Grande Fratello dell’ex coppia è stato seguito da quello di Stefano, il tentatore che aveva fatto perdere la testa a Federica all’interno del villaggio di Temptation Island. Il triangolo ha quindi preso il via tra i dubbi di Federica e la voglia di Alfonso di riprovarci con lei, che alla fine, però, ha scelto Stefano. Una decisione presa proprio pochi giorni fa e suggellata con un appassionato bacio dato sul divano del Grande Fratello.

Grande Fratello, Tommaso scopre Mariavittoria e Alfonso che parlano appartati

Come dicevamo, la nuova dinamica che sta appassionando il pubblico del Gf è quella creata da Mariavittoria, che dopo il flirt con Tommaso, ha scoperto di provare interesse per Alfonso. La giovane, dopo averne parlato con Amanda e Javier, ha deciso di confessare i suoi sentimenti ad Alfonso e di mettere in pausa la sua conoscenza con Tommaso. L’idraulico toscano è crollato in lacrime e ha anche minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello.

In preda alla confusione sui suoi sentimenti, Mariavittoria ha cercato un nuovo confronto con Alfonso e i due si sono appartati, vicini vicini, per parlare e cercare di chiarire ma sono stati interrotti da Tommaso. Il toscano, infatti, si trovava proprio dietro la parete e avendo beccato i due in ‘intimità’ si è messo in mezzo e ha commentato “Voglio capire anche io”.

Qui x me Topogigio ha fatto bene

Li ha messi spalle

al muro

MariaVittoria deve smetterla di stare in due scarpe e il nano meshato è un falso paraculo che le ronza sempre intorno

Che la smettessero di raccontare cazzate#grandefratello #mavier pic.twitter.com/Lob9JfyQqO — Dracarys🔥 (@michicima) December 6, 2024

“Qui x me Topogigio ha fatto bene. Li ha messi spalle al muro, MariaVittoria deve smetterla di stare in due scarpe e il nano meshato è un falso paraculo che le ronza sempre intorno Che la smettessero di raccontare cazzate”, si legge a corredo del video pubblicato su X. “Anche per me. Tommaso resta un grandissimo no, ma il gioco che stanno facendo Mv e quell’altro mi piace ancora meno”, commenta un altro utente dopo aver visto il video che circola su X. Mariavittoria è ancora confusa e ovviamente non resterà guardare il GF per capire come si evolverà la situazione.