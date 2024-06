“Vergogna!”. Isola dei Famosi 2024, vince Aras ma è polemica a non finire. Proprio così, ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione condotta da Vladimir Luxuria. Una stagione che, a detta di molti, ma soprattutto del pubblico e delle share, non ha convinto. Forse è colpa dei naufraghi e del cast, forse della conduttrice che in un ruolo come questo non da il meglio di sé.

Luxuria però ci ha provato, questo è poco ma sicuro: alla fine della diretta è scoppiata in un pianto liberatorio che segna la fine di una grande opportunità, ma anche, forse, di un maledetto incubo. Settimane dopo settimane infatti, si sono susseguite una serie di polemiche che mai, prima ad ora, avena intaccato così la figura della conduttrice. Eppure Vladimir ha sempre cercato di essere neutrale con tutti, ma di certo questo non è sbagliato.





“Vergogna!”. Isola dei Famosi 2024, vince Aras ma è polemica

Ma quante le polemiche relative alla vittoria di Aras Senol, è l’attore di Terra Amara ad avere la meglio, contro ogni pronostico del caso. Fino al giorno prima i bookmakers davano per vincitore certo Edoardo Stoppa e invece alla fine ha avuto la meglio proprio il simpatico attore. Neanche Samuel Peron ha potuto fare niente contro di lui. Neanche Stoppa, che da settimane si sentiva la vittoria in tasca, ha reagito non proprio con sportività all’annuncio di Aras come vincitore: “Quando mi sono trovato allo scontro con lui mi sono immaginato che forse avrebbe vinto…”.

Poi dice: “Quindi va bene così… È un mio fratello nato nell’Isola, ma va bene… Ovvio che comunque mi avrebbe fatto piacere vincere… Lo accetto…”. E sui social le cose sono molto amplificate: “Ancora una volta dimostriamo che il pubblico che vota non capisce una mazza. Edo è il MIO vincitore”, scrive un utente su X.

Ancora una volta dimostriamo che il pubblico che vota non capisce una mazza. Edo è il MIO vincitore 🥇 — Surrentum75 (@surrentum75) June 6, 2024

Hanno fatto vincere Aras perché faceva ridere…non certo perché è un miglior naufrago…figurati …a parte pescare…fategli fare una capanna 🤣

Però almeno non era pettegolo! Riposati e goditi la tua meravigliosa famiglia!! — Silvana Alessandrini (@silvana_ales69) June 6, 2024

Aras ha vinto l’isola dei famosi 😱

Ormai siamo colonia turca 😂 — Estrella (@AlmaTrash) June 6, 2024

E ancora: “Hanno fatto vincere Aras perché faceva ridere… non certo perché è un miglior naufrago… figurati… a parte pescare… fategli fare una capanna”, scrive invece un altro utente sui social. Poi conclude: “Però almeno non era pettegolo! Riposati e goditi la tua meravigliosa famiglia!!”.

