“Hai vinto tu”. Choc all’Isola dei Famosi, l’annuncio di Vladimir e il pubblico esplode: la classifica finale

Ieri sera, mercoledì 5 giugno, si è conclusa l’emozionante Isola dei Famosi 2024. La finale ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, desiderosi di scoprire chi tra i sei finalisti avrebbe conquistato la vittoria. I concorrenti giunti all’ultima sfida erano Alvina, Edoardo Stoppa, Artur, Aras, Edoardo Franco e Samuel Peron, quest’ultimo rimasto in solitaria senza che gli altri ne fossero a conoscenza.





La serata è iniziata con il primo verdetto importante, risultato del televoto aperto domenica scorsa tra Edoardo Franco e Aras. A spuntarla è stato l’attore Aras, eliminando così il suo primo concorrente. Un secondo televoto ha sancito l’uscita di scena di Artur, seguito poi da Alvina, eliminata al terzo televoto.

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2024

Giunti alla fase cruciale, i tre rimasti in gioco hanno affrontato una prova che ha visto trionfare Samuel Peron, garantendogli un posto in finalissima. Il televoto flash ha poi determinato l’uscita di Edoardo Stoppa, lasciando Aras e Samuel a contendersi il titolo.

La sfida finale, decisa dal pubblico attraverso un ultimo televoto, ha decretato Aras come vincitore dell’Isola dei Famosi 2024, con una preferenza schiacciante del 69% contro il 31% ottenuto da Samuel Peron. Un risultato che ha sorpreso molti, dato che Samuel era considerato il favorito per la vittoria.

Finalmente un vincitore MERITEVOLE E UMILE altro che Perlina #isoladeifamosi — Partigiano (@Partigiano804) June 6, 2024

Aras, con la sua generosità e educazione, ha conquistato non solo i voti del pubblico ma anche il cuore dei telespettatori. Durante il televoto finale, anziché fare un appello per sé stesso, ha voluto ringraziare Edoardo Stoppa per avergli permesso di arrivare fino a quel punto. Un gesto di grande umiltà che ha ulteriormente consolidato il suo meritato trionfo.

Hanno fatto vincere Aras perché faceva ridere…non certo perché è un miglior naufrago…figurati …a parte pescare…fategli fare una capanna 🤣

Però almeno non era pettegolo! Riposati e goditi la tua meravigliosa famiglia!! — Silvana Alessandrini (@silvana_ales69) June 6, 2024

In un toccante gesto di solidarietà, Aras ha deciso di devolvere il suo montepremi alla fondazione in memoria di Giulia Cecchettin, dimostrando ancora una volta la sua generosità e il suo impegno per cause nobili.

Anche per noi è stato bellissimo, grazie Vladi❤️#Isola pic.twitter.com/77wpVqQkaq — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 6, 2024

Se tutti gli attori giovani prendessero esempio da lui sarebbero molto più felici evidente che Aras è una mosca bianca e noi qui in Italia abbiamo avuto l'onore di conoscerlo in una isola dura💯💯💯❤❤❤ quindi ARAS complimenti non ultimo donazione a associazione Giulia Cechetin — Loredana Praderio (@LoredanaPrader2) June 6, 2024

La classifica finale dell’Isola dei Famosi 2024

Aras

Samuel Peron

Edoardo Stoppa

Alvina

Artur

Edoardo Franco

La vittoria di Aras, un concorrente che sin dalle prime puntate ha mostrato di essere un “protetto” del pubblico per la sua integrità morale, segna la conclusione di una delle edizioni più avvincenti dell’Isola dei Famosi. Con il suo esempio di altruismo e umanità, Aras lascia un’impronta indelebile nella storia del reality, ricordandoci l’importanza della generosità e del rispetto reciproco.