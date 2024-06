Isola dei Famosi e Grande Fratello, Pier Silvio Berlusconi non fa sconti. Durante la conferenza stampa di fine stagione di oggi 5 giugno l’amministratore delegato di Mediaset ha fatto, tra le altre cose, il punto sui reality sui quali è stato chiaro. “Non c’è una nuova linea editoriale per i reality. E soprattutto la parola trash, che è stata tanto usata, non solo non mi piace ma non mi appartiene. Ho visto alcune puntate dell’edizione scorsa del GF e ho trovato che ci fossero degli eccessi”.

“La nuova linea editoriale si traduce in non scegliamo concorrenti per fare casino ma concorrenti con delle storie, magari non professionisti del reality, non influencer che farebbero qualunque cosa. Questa è la linea editoriale”. Poi è entrato nello specifico.





Pier Silvio Berlusconi: “Soddisfatto del GF non dell’Isola”

Come riporta anche il sito Davide Maggio, Pier Silvio Berlusconi si è detto più soddisfatto di quello condotto da Alfonso Signorini, meno di quello a guida Vladimir Luxuria: conduttrice che proprio il numero uno di Mediaset aveva voluto. “In questa Isola dei Famosi ci sono state cadute di stile. La scelta di non far vedere tutto, mi ha trovato in disaccordo”.

“È un reality. Il lavoro che è stato fatto sul Grande Fratello mi soddisfa, il lavoro che è stato fatto sull’Isola dei famosi non mi soddisfa”. Tuttavia si è detto orgoglioso del lavoro della produzione e di Vladimir Luxuria, che sceglierebbe ancora oggi: “Non tutti i prodotti vengono bene. Se voi mi chiedete: sei super soddisfatto della televisione che fate? Rispondo per certi versi sì, per altri no”.

“Chi fa televisione sa di rischiare. Sono orgoglioso dell’impegno che c’è (…) non nego che alcuni prodotti vengano meno bene, ci sta, è parte del lavoro. L’Isola dei Famosi di quest’anno non è un’edizione particolarmente fortunata. Per quanto riguarda Luxuria, è una scelta che rifarei oggi, si è impegnata tantissimo”. L’unico neo de L’Isola dei Famosi, secondo Piersilvio sarebbe la scelta del cast perché si sarebbe aspettato delle storie più profonde.