Grande Fratello, la decisione di Alfonso Signorini all’ultimo minuto su Zeudi Di Palma. È in arrivo una puntata super per il reality più famoso d’Italia. Tanto per cominciare uno tra Helena, Ilaria, Shaila, Luca e Tommaso dovrà lasciare la Casa. Mai come in questa occasione c’è attesa per l’esito del televoto, anche perché ci sono state polemiche legate a una possibile falla nel sistema di voto.

Lo ha rivelato Biagio D’Anelli: con l’app di Mediaset sarebbe possibile partecipare al voto anche dall’estero, cosa vietata dal regolamento. Sembra, in effetti, che siano già arrivati diversi voti provenienti da fuori Italia che sono stati ovviamente annullati. Inoltre sappiamo che Helena Prestes riceverà una visita importantissima: la modella brasiliana incontrerà infatti la mamma che non vede da molto tempo. E c’è una novità anche per Zeudi.

Leggi anche: “Ancora non hai capito?”. Grande Fratello, confessione totale di Zeudi su Helena: Javier zittito





La decisione di Signorini su Zeudi: grossa sorpresa per l’ex miss Italia

Come molti sanno Helena ha alle spalle un passato familiare difficile. Quando si è presentata sul papà ha raccontato: “Ci siamo persi, mi sono fatta tutto da sola, sono uscita di casa quando avevo 16 anni. Mamma è diventata molto dura, non parla più con me. Ho accettato la mia vita senza parenti, mia mamma? Non so neanche dov’è, cosa fa, se è viva“. Ebbene stasera Helena riceverà la visita proprio della madre.

Nelle ultime ore si è saputo, poi, che Alfonso Signorini ha preparato una sorpresa anche per l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma. La modella brasiliana non sarà la sola a poter riabbracciare una persona a lei cara. Anche Zeudi ha alle spalle una difficile storia familiare, pur se meno drammatica forse rispetto alla coinquilina.

Quando Zeudi aveva due anni, infatti, il papà ha lasciato la famiglia arrivando a perdere anche la potestà genitoriale perché scomparso dalle loro vite. Ora abbiamo saputo che al GF la modella potrà abbracciare la mamma, vero e proprio pilastro per lei. La donna, infatti, tra mille difficoltà economiche, è tornata a vivere a Scampia dove ha lottato per sostenere i suoi tre figli. Su Zeudi ha detto: “Mia figlia è la prova che anche nel cemento possono nascere fiori meravigliosi. Basta saperli coltivare”.

“La chiudiamo qui”. Grande Fratello, tra la coppia è finita a urla in faccia