Quella di stasera al Grande Fratello sarà una di quelle puntate che il pubblico ricorderà a lungo, ci saranno confronti, forse nuovi ingressi e di sicuro una o due eliminazioni: a lasciare potrebbe essere una concorrente top, Shaila Gatta. Forum come Grande Fratello Forum, Isa e Chia, Reality House e vari account Twitter dedicati al reality, indicano che molti fan si sono attivati per far uscire l’ex velina di Striscia la Notizia.

All’interno della casa, i concorrenti hanno ipotizzato che a lasciare il programma potrebbe essere uno tra Luca, Tommaso o Ilaria. Tuttavia, Chiara Cainelli ha offerto una chiave di lettura diversa. Intanto c’è stata una confessione/confronto tra Javier e una concorrente.





Grande Fratello, Zeudi: “Mi piace molto Helena”

A Zeudi De Palma Javier ha chiesto: “A te piace davvero Helena?”. E lei ha risposto in maniera affermativa. Il pallavolista, tuttavia, ha ripreso la parola dicendo: “è strano, non capisco, ti piace Alfonso e anche Helena Prestes?”. E Zeudi: “A me piace solo Helena”. Javier non ha mollato: “Ma ti sei baciata con Alfonso”.

E Zeudi: “In realtà mi sono baciata prima con lei, forse ti sei perso qualche dettaglio”. Tra le tante indiscrezioni ce n’è una subito smontata. Al contrario di quanto ipotizzato non è previsto, invece, il rientro in trasmissione di Jessica Morlacchi, che ha lasciato definitivamente il programma nella puntata dell’8 gennaio.

L’ex concorrente ha deciso di abbandonare il reality dopo aver ricevuto una nomination d’ufficio insieme a Helena Prestes e Ilaria Galassi, a seguito di un provvedimento disciplinare annunciato da Alfonso Signorini. Jessica, contrariata dal confronto con Helena, ha spiegato le ragioni del suo abbandono: “Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano”.