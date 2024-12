Un’altra lite pesante al Grande Fratello. E un’altra volta Shaila Gatta contro Lorenzo Spolverato. Tutto è iniziato durante la coreografia natalizia, con il modello che dopo avere visto la ballerina avvicinarsi a Helena Prestes ha insistito per sapere cosa si fossero detti. Helena all’inizio ha lasciato correre, poi gli ha rivelato che Shaila ha chiesto a lei e Zeudi di non ridere, per non fare perdere la concentrazione a Lorenzo.

”Si è avvicinata a me chiedendo di non ridere perché tu scherzi sempre e perdi la concentrazione e la concentrazione per lei è importante”. Così si è accesa una discussione fortissima. In cucina, alla presenza di tanti concorrenti, Shaila ha confermato la versione di Helena, chiarendo che in sala prove occorre portare rispetto: “Per me questo è un lavoro e vorrei concentrarmi, se ci sono persone che ridono…”.

GF, lite furiosa tra Shaila e Lorenzo

Poi ha precisato che il problema per lei non sono Helena e Zeudi: “Dato che con lui (Lorenzo, ndr) non ho comunicazione, mi sembra il minimo in sala avere un po’ di rispetto. Ma la frase che ha scatenato la reazione di Lorenzo è stata questa: “Dato che in questo caso forse sei un mezzo, non lo so, a me ha dato fastidio”, le parole di Shaila ad Helena.

A quel punto Lorenzo è piombato in cucina come una furia: “No, Helena non è un mezzo. Il mio rapporto con lei non è un mezzo. Non andare da lei, me la gestisco io. Se lei distrae me è un problema mio, non tuo”. Durissima la reazione di Shaila: “Perché devi fare sempre il pagliaccio? Perché devi urlare sempre? Perché non sai parlare come una persona normale?”.

Helena agli shailenzo : -“Perché non andate a parlare di là tranquillamente?”



Ma il modello ha insistito: “Ma un mezzo di che? Un mezzo di chi? Ti sto facendo una domanda, tu non ascolti. È un mezzo di che? Shaila è finita questa roba qui, perché è un mezzo?”. Helena ha chiesto loro di andare a parlare da un’altra parte ma il suo appello è caduto nel vuoto. Poco dopo però Shaila ha mollato tutti: “Con te non parlo più. Ciao. Puoi andartene? Allora me ne vado io” e ha lasciato la cucina. Insomma, tira di nuovo aria di tempesta tra i due ex piccioncini della casa.