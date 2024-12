Jessica e il presunto segreto su Luca Calvani: nuove rivelazioni al Grande Fratello da parte della concorrente. La cantante dei Gazosa è ancora scottata per la fine del rapporto di amicizia con l’attore toscano. Luca ha negato in diretta che tra i due ci sia stato qualcosa di intimo, mentre lei si è trincerata nel silenzio, lasciando intendere che forse le cose non stanno proprio come sostiene lui. “Sono una signora e non parlo, sto zitta adesso. Meglio che non faccia uscire nulla. Si tratta di una persona che sto proteggendo”, aveva dichiarato. Ma adesso c’è dell’altro.

È quanto trapelato da un dialogo di Jessica con Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Le nuove entrate stavano cercando di far capire alla cantante che le sue parole rischiano di mettere nei guai Luca, soprattutto con il suo compagno Alessandro. Eva e Stefania hanno consigliato a Jessica di provare a ricucire con Calvani, che nel frattempo ha deciso di alzare un muro dopo la reazione di Jessica in puntata. A questo proposito, lei ha fatto una rivelazione.

“Luca? È una cosa delicata”. Grande Fratello, Jessica non si trattiene più e lo dice: la rivelazione a Eva Grimaldi

“Luca non viene a parlare perché cosa può dire? Io direi determinate cose e lui non potrebbe negare. Non può dire ‘non è vero nulla’. Se non viene è perché sa. Lui tiene il suo punto e io il mio. Poi è una cosa molto delicata! Se è meglio parlarne? No, perché ne ho parlato con la psicologa e mi ha detto che…”. Davanti a queste parole, Eva è rimasta per un attimo senza parole, poi ha risposto: “Ah, te l’ha detto lei”. Come ricostruito da Biccy.it, a quel punto la regia ha immediatamente tolto l’audio, per poi ripristinarlo pochi secondi dopo.

Tra i commenti del pubblico su X, c’è una parte degli spettatori che chiede a gran voce che si faccia chiarezza su questo punto. Evidentemente, si tratta di qualcosa che la cantante ha deciso di lasciare fuori dal confronto avvenuto in puntata con Luca Calvani.

visto che su questa cosa leggo tanto cazzate metto i video: qui jess chiarisce che non parla della cosa di luca perché è un argomento delicato e la psicologa le ha consigliato di non farlo pic.twitter.com/yyewq0roO2 — lapressata (@lapressata) December 20, 2024

Dal canto suo, anche il regista toscano ha fatto una rivelazione bomba su Morlacchi. Luca ha svelato infatti che nelle settimane precedenti Jessica gli avrebbe proposto di inventare una relazione tra i due per tentare di restare più a lungo nel reality condotto da Alfonso Signorini. Luca ha anche spiegato perché non ne aveva mai parlato prima d’ora: “Non mi sembrava il caso di scendere così in basso, però io ho la verità dalla mia parte”.