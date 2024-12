Sono giorni tosti per il pubblico del Grande Fratello, tutto preso a capire come si evolveranno i rapporti più chiacchierati di questa edizione. Quello tra Shaila e Lorenzo, per esempio. È finita all’improvviso tra la ballerina e il modello: dopo una lunga serie di effusioni sul divano, lui ha troncato la relazione nata nella casa. E poi Luca e Jessica, i due ex amici che si sono molto raffreddati dopo l’ultima diretta.

La prossima puntata è in programma lunedì 23 dicembre, quindi potrebbe succedere di tutto in questo weekend. Ma di sicuro Alfonso Signorini farà un riassunto della settimana prima di dare il via a sorprese, faccia a faccia e chissà, magari presentare altri concorrenti. Prima di tornare in studio, però, il conduttore farà un viaggetto insieme alle sue compagne d’avventura.

GF, Signorini e le opinioniste ‘cambiano studio’

All’insaputa degli inquilini della casa del GF, sabato 21 dicembre, infatti, Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi saranno in Albania per parlare del Grande Fratello in attesa dell’inizio della nuova edizione del Big Brother. Con loro ci saranno anche il conduttore Ledion Lico e le due opinioniste Arbër Hajdari e Neda Balluku.

Se per Signorini e la Buonamici è la prima volta, per Beatrice Luzzi si tratta di un ritorno. L’ex gieffina, infatti, era già stata ospite del Big Brother Vip lo scorso aprile per fare una sorpresa ad Heidi Baci, anche lei ex concorrente che è poi entrata nella casa albanese dove ha sfiorato la vittoria.

venerdì 21 il pelato, cesara e la pagliaccia anche in albania nn ce la faccio + !! (guarderemo) pic.twitter.com/Ts2MUyNE9B — sɪɴᴅɪ 🪩 (@istyp1ng) December 19, 2024

Per la cronaca quest’anno Heidi Baci condurrà il talk show Grande Fratello VIP Fan Club , programma che approfondisce le dinamiche del reality. Ma tornando a quella sorpresa di Beatrice, in quell’occasione confessò che le sarebbe piaciuto fare l’opinionista del Grande Fratello, cosa poi realmente successa. “Io opinionista al Grande Fratello? Ammetto che lo farei, mi piacerebbe tanto”. Sabato vedremo cosa succederà con il trio del GF schierato.