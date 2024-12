Colpo di scena in vista per il Grande Fratello, pronto ad una vera e propria rivoluzione per quanto concerne la conduzione del programma. Alfonso Signorini dovrebbe andare via e sarebbe già stato scelto il suo sostituto. Un collega amatissimo dal pubblico, pronto a prendere le redini del reality show e a provare a migliorare ulteriormente gli ascolti.

Per il presentatore si tratterebbe di uno smacco totale, infatti è ormai molto affezionato al Grande Fratello e non vorrebbe lasciarlo. Ma un sostituto sarebbe ormai pronto e per Alfonso non ci sarebbero altre possibilità se non quella di accettare la scelta di Mediaset. Ma vediamo cosa è stato riferito nelle ultime ore.

Grande Fratello, Alfonso Signorini verso l’addio? Sarebbe pronto il sostituto

A parlare del futuro di Alfonso Signorini al Grande Fratello è stata la pagina X Agent Beast, infatti ha rivelato che il conduttore potrebbe avere un sostituto. Ma non ci sarebbe il rischio di un cambio in corsa, infatti il suo addio avverrebbe l’anno prossimo, ovvero quando inizierebbe la nuova edizione del programma di Canale 5.

Quindi, è stato svelato che sarebbe previsto “un cambio epocale per il Grande Fratello. Trattative in corso con Filippo Bisciglia per la conduzione 2025“. Sarebbe il conduttore di Temptation Island l’uomo designato per presentare il GF. Una notizia che farebbe molto felice il pubblico.

Un cambio epocale per il Grande Fratello: trattative in corso con Filippo Bisciglia per la conduzione 2025 — Agent Beast (@Agent__Beast) December 19, 2024

Filippo Bisciglia è stato concorrente del GF 6 nel lontano 2006. Dal 2023 è tornato a condurre Temptation Island, dopo averlo precedentemente presentato dal 2014 al 2021.