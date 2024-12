Uomini e Donne, terremoto in arrivo: un amato volto del programma avrebbe le valigie in mano. A darne notizia è il sempre informatissimo Alessandro Rosica. Sono questi giorni molto travagliati per il programma di Maria De Filippi che lunedì 23 vedrà il suo atto finale prima dell’arrivederci a gennaio 2025. Nelle ore scorse la redazione è stata scossa da un lutto. A 86 anni è morto l’ex fidanzato di Gemma Galgani, Ennio Zingarelli.

>> “È finita, stavolta per sempre”. Uomini e Donne, la coppia ai saluti: De Filippi informata per prima

La notizia della sua morte aveva colpito profondamente non solo i suoi cari ma anche tutti coloro che lo hanno seguito nel corso degli anni. Non si era fatto attendere il commento di Gemma Galgani che sui social postava una storia con un cuore spezzato e la canzone: “Sei nell’anima” di Gianna Nannini.





Uomini e Donne, secondo le anticipazioni Michele lascerà il trono

Tornando all’attualità, il famoso che potrebbe lasciare lo studio è il tronista Michele, finito sul banco degli imputati. Scrive Rosica: “Un altro furbone è Michele. A breve lascerà il trono poiché è stato pizzicato con un’altra ragazza fuori dal programma (la conosco bene)”. Stando a quello che si legge in rete in queste ore, inoltre, gli addetti ai lavori sarebbero a conoscenza di tutta questa vicenda e per questo Longobardi sarebbe ad un passo dall’addio alla poltrona rossa.

Ma ci sarebbe dell’altro. “La redazione è su tutte le furie”, ha concluso Rosica. Adesso non resta che aspettare e capire cosa potrebbe succedere all’interno dello studio e, soprattutto, la reazione di Maria De Filippi che, da sempre, questi atteggiamenti mal sopporta. Non tutti, del resto, credevano in Michele. Tra i tanti commenti social non mancano gli esempi.

Si legge: “Penso che Mary è l’unica vera che ha un interesse chiaro verso Michele ma spero per lei che interrompa la conoscenza perché Michele è troppo superficiale e non sa cosa vuole.. oppure è voto di Amal però aspetta una sua conferma per poterla scegliere intanto sta’ allungando il brodo”. Oppure aveva qualcuno fuori ad aspettarlo.