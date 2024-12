Addio ad un’altra coppia, a Uomini e Donne quella che si concluderà tra poco sarà ricordata come la settimana degli addii. La parola fine tra il cavaliere e la dama è arrivata in studio: Maria De Filippi è stata quindi informata per prima, in diretta. Un addio stavolta definitivo dopo che, nei giorni scorsi, la coppia aveva provato a ricucire lo strappo che si era aperto un mese fa. Nella giornata di venerdì era arrivata la certezza dell’addio tra Vincenzo e Ilaria, era stata lei, con un lungo messaggio social, a spiegare le ragioni.

“La storia con Vincenzo è finita dopo un mesetto, è durata poco purtroppo. Probabilmente abbiamo due caratteri troppo forti, comunque è meglio che sia successo adesso che magari dopo cinque o sei mesi quando io mi ero trasferita…Io mi sono esposta e si è esposto anche lui, quindi anche lui ci credeva”.





Uomini e Donne, tra Diego Tavani e Claudia è finita

E ancora: “Sinceramente ci sono rimasta molto male, non pensavo potesse finire così. Ci sono state alcune divergenze, secondo me su cose un po’ stupide […] La decisione è stata sua. “Io ho cercato ripetutamente di avere un confronto, di vederci e parlare, ma ci sono state solo chiusure e nessuna possibilità di confronto. Secondo me le cose si potevano mettere a posto”.

Non si potevano mettere a posto, invece, quelle tra Diego e Claudia. Rivelano le anticipazioni come Diego Tavani e Claudia D’Agostino metteranno fine alla loro conoscenza. Inaspettatamente, la coppia preferirà non proseguire la frequentazione, ma le motivazioni non sono ancora note. La loro storia era entrata in crisi lo scorso novembre.

La crisi era poi rientrata, ma evidentemente non troppo. . Intanto i commenti piovono: “Fortuna che si amavano tanto. Dopo la prima notte passata insieme, addio. Poi dice che se un pensa male è cattivo”. “Ha ragione Tina, solo business”.