La voce che arriva è clamorosa, se dovesse essere confermata allora aprirebbe clamorosi scenari nel mondo di Uomini e Donne. Neppure a dirlo, riguarda Roberta Di Padua che starebbe per ricevere la visita di un ex cavaliere del programma, da poco single dopo la rottura con la ex conosciuta proprio nel programma. Ma c’è di più, la causa della rottura sarebbe proprio Roberta di cui il cavaliere sarebbe ancora invaghito. E Roberta? Una fonte ha rivelato che il suo rapporto con Alessandro Vicinanza non sarebbe così solido.

E c’è chi è pronto a scommettere che a breve Roberta potrebbe decidere di chiudere con il bel cavaliere napoletano per accettare la corte del cavaliere in questione. Si tratta di gossip e di speculazioni, è bene precisare, ma Uomini e Donne è la prova che tutto tra le coppie può succedere. Prova sono proprio Roberta e Alessandro.





Uomini e Donne, un ex cavaliere interessato a Roberta?

Su di loro, infatti, in pochi avrebbero scommesso. Il pubblico di Uomini e Donne non ha mai creduto fino in fondo alla coppia. La loro uscita, per certi versi improvvisa, aveva sollevato molti dubbi, E chi lo sa che il cavaliere non farà breccia nel cuore di Roberta? L’indiscrezione rilanciata da Deianira Marzano, esperta di gossip sempre super informata, pare chiara.

Si legge in un messaggio inviato da una segnalatrice anonima: “In un bar di Tricase c’era Marco Antonio, ex di Emanuela Malavisi, che diceva ad alcuni amici che lui avrebbe contattato Roberta Di Padua”. “E addirittura pare che lei sia in crisi con Alessandro (infatti negli ultimi giorni spariti proprio). Marco sembrerebbe che non l’ha dimenticata mai”.

Marco Antonio, da parte sua, era intervenuto smentendo la notizia: “Vorrei smentire questa notizia, anche se non ce n’è bisogno, perché mi sembra giusto in un periodo particolare, dove c’è stata la rottura di una relazione, non mi sembra il caso che per fare scoop ci si debba inventare qualsiasi cosa”. Parole nette ma un pizzico di dubbio, anche alla luce della presunta lite tra Alessandro e Roberta, sembra restare.