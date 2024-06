“Ecco quando arriva l’estate”. Caldo estivo alle porte dell’Italia, ma prima le ultime piogge

Meteo Italia, quando arriva l’estate. Da alcuni giorni su quasi tutto il Belpaese tra piogge e area più fresca è arrivato un po’ il timore che l’estate potesse tardare il suo arrivo. Sicuramente non ci sono state – ancora – temperature sopra la media, ma i violenti nubifragi hanno provocato danni e vittime al nord, come la tragedia in cui sono morti tre ragazzi per la piena del fiume Natisone.

A rinfrescare l’aria è l’anticiclone delle Azzorre che consente infiltrazioni di aria fresca provenienti dal nord Europa verso il bacino centrale del Mediterraneo. È questo, secondo 3B Meteo, a determinare l’attuale instabilità sull’Italia. Soprattutto nelle ore centrali della giornata si ha una maggiore vorticità con il riscaldamento diurno rispetto alle altre ore della giornata.

Tempo instabile anche lunedì 3 e martedì 4 giugno, poi la svolta estiva

L’instabilità perdurerà anche nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 giugno. Dopodiché l’anticiclone si allungherà verso l’Italia e insieme a quello africano formerà un’area anticiclonica ibrida dalle caratteristiche prevalentemente subtropicali. Sarà in quel momento che arriveranno giornate soleggiate e temperature più elevate, insomma un primo assaggio di estate vera.

Per lunedì al nord 3bMeteo prevede ampie schiarite su Nordovest, Lombardia e ovest Emilia, piogge e acquazzoni in intensificazione sul Triveneto, localmente anche forti. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Al Centro, invece, piogge e temporali al mattino sulle Marche, in estensione in giornata ad Abruzzo, Umbria e Toscana interna. Più sole su Lazio e costa toscana. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Infine al Sud sole ad eccezione di qualche addensamento al mattino sulla medio-alta Puglia. Temperature in calo, massime tra 23 e 28.

Martedì 4 giugno al Nord mattinata poco nuvolosa, al pomeriggio instabilità con rovesci e temporali sparsi su ovest Alpi e Prealpi e alte pianure centro-orientali. Temperature stabili, massime tra 21 e 25. Sole al Centro, ma con addensamenti in sviluppo al pomeriggio sull’Appennino con qualche breve acquazzone. Temperature in ascesa, massime tra 23 e 27. Al Sud, giornata nel complesso stabile e soleggiata, con qualche addensamento diurno sui monti. Temperature in aumento, massime tra 24 e 29. Poi, come detto, la svolta subtropicale con clima temperato caldo, temperatura media annua inferiore a 20 gradi, estati calde, inverni molto miti, piogge distribuite nelle varie stagioni.

