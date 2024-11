Uomini e Donne, il trono di Martina ad una svolta. Durante la puntata andata in onda oggi è arrivato il colpo di scena sulla possibile scelta. Il campo sembrava ristretto a Ciro e Gianmarco, ma sembra proprio che a prendere il cuore del tronista sarà un terzo incomodo. Il comportamento di Martina sta facendo storcere il naso al pubblico affezionatissimo di Ciro. Sui social i commenti in questo senso sono decine.

“A questo punto penso che a Martina non serve più dare dimostrazioni, Ciro hai fatto abbastanza, sempre stato educato, rispettoso e sei tornato sui tuoi passi quando era il caso. Ma sinceramente lei non ti ha mai fatto parlare è sempre aggressiva ha sempre criticato qualsiasi cosa tu avessi da dire e in qualsiasi modo lo dicessi non andava bene. A questo punto tocca a lei dimostrare perché sta facendo troppo differenze tra Ciro e Gianmarco”.





Uomini e Donne, Martina cambia idea sulla scelta?

E ancora: “Prima mi emozionavo tantissimo con Ciro e Martina ma adesso Martina come dice lei sta scendendo un po’ … Non mi sembra molto chiara e sta allungando ….Ciro resta così come sei e come stai facendo”. E ancora critiche per Gianmarco: “Alla fine dei conti uno che non parla mai di loro è proprio Ciro che tanto viene criticato. In esterna lei è serena e giocosa con lui, una relazione divertente! Poi ovvio i litigi ci stanno ma perché è il contesto, fuori chiaramente non discutono sul bacio che lei da a un altro”.

Tra i due litiganti ecco che esce fuori Francesco, con il quale Martina in esterna ha mostrato un feeling particolare. Nel video si vede la coppia ridere felice, spensierata, mentre un bellissimo mazzo di fiori arriva per Martina che non nasconde l’imbarazzo.

Ed il pubblico di Uomini e Donne se n’è accorto: “E qui la situazione sta diventando ancora più ingarbugliata ! Molto carina questa esterna.. Carini anche loro due insieme”. E ancora: “Francesco ha tanta freschezza, Martina la vedo presa: sceglie lui”.