La domenica è il giorno della settimana preferito per i fan di Amici. Nel primo pomeriggio Maria De Filippi torna infatti in studio con allievi e prof per dare il via a sfide, risultati, retroscena dalla casetta e anche comunicazioni importanti. Come la richiesta avanzata dalla maestra Alessandra Celentano che ha generato il caos tra concorrenti, Nel dettaglio, ha provato a cambiare il regolamento.

La maestra Celentano ha infatti proposto alla produzione che se un ragazzo si classifica ultimo per tre volte di seguito merita l’eliminazione. La produzione ha preferito far scegliere agli insegnanti e nessuno ha accolto la proposta della Celentano, ad eccezione di Rudy Zerbi. Per la cronaca il 24 novembre a giudicare i giovani talenti di questa edizione sono stati Al Bano e Brunori Sas per il canto e Anbeta per il ballo.

Amici, il regalo di Maria De Filippi a Marco Mengoni

Ospite della puntata di domenica scorsa di Amici, Gianni Morandi, che ha presentato il suo nuovo singolo. Ma a proposito di grandi della musica e di nuovi singoli, al pubblico non è sfuggito quello che sembra a tutti gli effetti un omaggio della padrona di casa a Marco Mengoni.

Andiamo con ordine.Maria De Filippi ha chiamato i ballerini e chiesto loro di costruire una coreografia su un sottofondo musicale uguale per tutti. Il brano, parole della conduttrice, è una canzone “che non possono conoscere“. Ma quando è partita la base a molti è sembrato di riconoscere la voce del cantante di Ronciglione.

Mi sembra di riconoscere la voce 👀 #Amici24 pic.twitter.com/ZRmsbRtMzR — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) November 24, 2024

In effetti su Spotify stanno cambiando alcune immagini e canva del suo profilo artista, senza contare che qualche mese fa, lo stesso Marco Mengoni aveva pubblicato su Instagram un post intitolato “Tutt’allaria“, che sembra essere appunto il titolo di questo “inedito” presentato su Canale 5. Spoiler in anteprima, quello di Maria De Filippi?