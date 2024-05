“Cosa mi ha fatto in questi mesi”. Uomini e Donne, da Marika rivelazioni choc su Daniele: Gaia ammutolita

Oggi è andata in onda la scelta di Daniele Paudice, il tronista campano di Uomini e Donne ha deciso di uscire dallo studio di Uomini e Donne con Gaia. Subito dopo la scelta sono arrivate le parole di Marika. Marika a cui, ricorda Daniele di essersi subito: “esposta e ti sei messa in gioco, nonostante la tua vita che non è semplice. Mi hai dato tanto, mi hai accompagnato in questo percorso”.

Aggiungendo poi: “Non sei la mia scelta perché dall’altra parte provo qualcosa di più forte. Però ti ringrazio”. Parole alle quali Marika ha subito replicato: “Me lo aspettavo, non ti odio per questo, sono comunque contenta che tu abbia scelto con il cuore”. Uscita dello studio ha affidato a Witty tv le sue prime parole dopo la delusione.





Uomini e Donne, le prime parole di Marika dopo la non scelta

“A prescindere, quella cosa che io ho detto, che sono contenta lui abbia scelto col cuore, veramente l’ho pensata. Mi sono risparmiata io la fatica di spiegare il “no” qualora lui avesse scelto me. Gli avrei detto di “no”…Per tutte le cose che non mi ha “dimostrato” nonostante lui dicesse che me le dimostrava, come si vede anche nell’esterna. Mi sono sentita dall’inizio alla fine un’amante”.

“Veramente, non sto scherzando, mi sono sentita l’amante. È una cosa che mi rimprovero ma allo stesso tempo a questa persona voglio bene. Quindi quando l’ho visto in esterna con lei l’ho visto felice…Io non posso parlare di sentimenti, perché dire che provavo un sentimento io…Però posso parlare di sensazioni e secondo me, a prescindere, se lo merita”.

“Mi auguro di riuscire ad abbassare tutti i miei scudi e vivermi le cose così. Mi auguro soltanto di vivere con un po’ più di leggerezza”. Tantissimi i commenti: “Avrebbe detto No semplicemente perché da quello che si è visto lui è sempre stato pro Gaia. Basta vedere che non ha speso parole quando è stata chiamata velatamente zocco…a . Ma capisco che l’intelligenza non è per tutti. L’importante sono i like e le coppie tossiche”. Nè da Gaia né da Daniele sono arrivate, per ora, repliche.