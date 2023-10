Non può esserci un’edizione di Uomini e Donne senza Tina Cipollari, e questo il ritornello che durante l’estate i fan del programma di Maria De Filippi hanno ripetuto. Ora però qualcosa potrebbe cambiare. Sì perché, per scherzo o non è dato saperlo fino in fondo, è arrivata una candidatura pesante per il ruolo di opinionista. In questo primo mese di programma Tina Cipollari ha dimostrato di avere sempre la solita verve e di fare poca attenzione alle regole imposta da Pier Silvio Berlusconi.

>Colpo di scena su Berlusconi, c’è un altro testamento: “A lui 26 milioni di euro, azioni e società”. Ecco chi è il fortunato

Un esempio? La lite furiosa con Aurora Tropea. Tutto era partito dal caso scatenato intorno a Elio, il cavalier duramente contestato da Tina. Elio Servo al quale Aurora Tropea aveva rivolto queste parole: “Io non l’avrei fatto, non avrei salutato Tina. All’inizio ero come te, con Gianni… Poi non l’ho più fatto, vedi che ti si ritorce contro? Però io non mi sono mai permessa di dire a Gianni ‘cretino’. Hai quei due minuti che ti sale il sangue al cervello”.





Uomini e Donne Elio Servo si candida come opinionista al posto di Tina

E ancora: “Tu sei penosa, sei una brutta persona. Tu stai zitta che ti tappo la bocca per sempre”. Parole molto forti simili del tutto a quelle rivolte verso Elio che si candida al ruolo di opinionista. Quando gli è stato chiesto se direbbe sì ad un ritorno in televisione dopo l’esperienza da cavaliere del Trono Over, Elio ha fatto sapere: “Sono aperto anche a nuove cose perché mi piace e mi distrae dalla routine”.

“Inoltre non nascondo che mi piacerebbe rientrare a U&D come opinionista, ci tornerei solo in quest’altra veste”, ha aggiunto l’imprenditore nell’intervista che è stata pubblicata il 9 ottobre sul blog di Lorenzo Pugnaloni. Poi ha demolito, letteralmente, Tina Cipollari. “Lei è ridicola. Io riuscivo a metterla in difficoltà senza usare il turpiloquio, e la cosa la faceva andare ancora di più in bestia”.

Nell’intervista Elio Servo ha parlato anche delle signore del parterre: “Quando Aurora a settembre si è presentata con abiti lunghi che a me piacciono tanto, mi ha portato ad espormi con dei balli. Mi piacevano Paola Ruocco, Ida Platano e Roberta Di Padua. Esteticamente corrispondono ai miei canoni di bellezza”.