Era nell’aria, ed ora c’è la conferma. Solo pochi giorni la notizia della scelta di Martina a Uomini e Donne, adesso questa su lei e Ciro che ha acceso il dibattio: lui, del resto, lo aveva detto ed telespettatori più attenti non lo avevano dimenticato. Così mentre arriva la notizia che Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista. Per lei sarebbe in arrivo addirittura Giorgio Manetti, con il quale c’è stata sempre una grande amicizia (e qualcuno azzarda anche di più).

Durante il periodo trascorso del Gabbiano nel parterre del trono over, infatti, i due si sono spesso dichiarati stima reciproca. Erano anche molto complici, specie quando c’era da andare contro la storica nemica di lei ed ex di lui, ovvero Gemma Galgani. Si chiamavano anche “passerotto” e “passerottino” in studio ma anche fuori, lontani dalle telecamere, era proseguito questo rapporto di amicizia.





Uomini e Donne, Ciro e Martina presto a convivere?

Tina Cipollari era solita fare visita a Giorgio Manetti e chi lo sa che questa amicizia non sia destinata a diventare qualche altra cosa. Intanto la notizia che era nell’aria su Martina e Ciro sembra essere ad un passo dall’essere confermata. Secondo quanto riferisce Lorenzo Pugnaloni infatti pare che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno stiano già pensando alla convivenza.

Sembrerebbe che proprio quest’ultimo stia valutando il trasferimento a Roma, per poter vivere a pieno la sua neo fidanzata. Grandi progetti dunque per la coppia, che senza dubbio ha fatto breccia nel cuore del pubblico in questi mesi. Intanto Gianmarco sarà il prossimo tronista ed il pubblico non vede l’ora di vederlo.

A quanto si apprende, infatti, pare che oltre 3000 lettere siano arrivate per corteggiare Gianmarco. Il suo trono si annuncia uno dei più entusiasmanti e seguiti degli ultimi anni. Pronti alla partenza?