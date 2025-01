Nel giorno in cui arriva la notizia della scelta di Martina, ecco che arriva anche quella del nuovo tronista che prenderà il suo posto. Non appena si è diffusa la notizia i commenti si sono scatenati. Intercettando il desiderio del pubblico infatti, Maria De Filippi ha scelto una punta di diamante per i prossimi mesi di trasmissione. “Maria, sei la numero uno: grazie per questo regalo stupendo”, si legge sui social. E ancora: “Che notizia pazzesca, non vedevamo l’ora”.

Tornando al trono di Martina, come tutti ormai sanno la scelta è caduta su Ciro. La loro sintonia, del resto era visibile sin dai primi incontri e le immagini rimbalzata sui social di lei a Torre Annunziata (a casa di Ciro), avevano fatto molto chiarezza.





Uomini e Donne, Gianmarco nuovo tronista

A perdere la corsa per il cuore di Martina è stato quindi Gianmarco che se da una parte aveva spiegato di voler fare di tutto per arrivare a conquistare Martina, dall’altra non era sembrato così convinto di lasciare lo studio con la tronista anche se fosse stato scelto, alcuni suoi atteggiamenti non gli erano proprio piaciuti. Gianmarco che avrà di che consolarsi.

Maria De Filippi ha infatti deciso di puntare su di lui anche per i prossimi mesi, promuovendolo al ruolo di tronista e pronto per una nuova avventura. Avventura che inizieremo a vedere in video tra qualche settimana. Nella puntata del 13 gennaio, intano, il pubblico ha assistito alla cacciata di Michele Longobardi.

Il tronista ha usato un profilo fake sui social per mettersi in contatto con le sue pretendenti e si ritroverà costretto a assumersi le sue responsabilità.Il ché significa accettare l’invito di Maria De Filippi a lasciare la trasmissione. E con lui salgono a due i protagonisti del trono classico che non hanno portato a termine il loro percorso a Uomini e Donne.