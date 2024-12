Uomini e Donne è in pausa, così come tutte i programmi di Maria De Filippi che per le feste di Natale si fermano. Ma mai come quest’anno il pubblico non aspetta altro che il ritorno in tv del dating show per scoprire le ultime sui tronisti. Le anticipazioni hanno già svelato la cacciata di Michele Longobardi che, proprio come il collega Alessio Pecorelli, è stato smascherato dalla redazione e quindi allontanato dalla trasmissione.

Anche sul fronte troniste c’è grande curiosità: Martina De Ioannon è infatti prossima alla scelta, mentre Francesca Sorrentino è ancora in alto mare. A quanto pare ricomincerà da capo con nuovi corteggiatori. Ma presto verranno svelati nuovi protagonisti e c’è già un nome noto al pubblico di Uomini e Donne che sta circolando in rete.

UeD, da dama a tronista come Ida Platano: la voce

Nome noto perché già nel parterre, proprio come fu per Ida Platano che lo scorso anno, è stata scelta da Maria De Filippi come nuova tronista dopo una serie di diverse batoste sentimentali incassate come dama nel trono over. Non ha avuto fortuna nemmeno sulla poltrona rossa ma a quanto si dice in giro la produzione sta pensando a un’altra figura di spicco del parterre per il prossimo trono.

Non potrà essere certamente Ida Platano a rimettersi in gioco nelle vesti di tronista. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sappiamo che ha trovato l’amore fuori dalla trasmissione ma a sorpresa è spuntato un altro nome. Quello di Cristina Tenuta, dama del trono over storica, misteriosamente scomparsa dal parterre qualche settimana fa.

.Pare che la produzione e la padrona di casa fossero stanchi della sua presenza più da opinionista che da dama, dopo anni senza alcuna conoscenza di spicco portata avanti nel suo percorso. Da qui, ma ricordiamo che sono voci, l’idea di darle una chance sull’ambita poltrona rossa. Sarà davvero la ex frequentazione di Armando Incarnato e Mario Cusitore la prossima tronista?