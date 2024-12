Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che qualcosa di importante sia all’orizzonte. Una coppia data per fatta sarebbe ai saluti. Nel 2024 tante coppie nate nel programma di Maria De Filippi si sono dette addio. L’ultima in ordine di tempo è quella formata da Mario Verona e Giovanna Gemma. Una fonte ha segnalato a Lollo Magazine che Giovanna e Mario si sarebbero già lasciati.

Non si conoscono ancora le cause di questa presunta rottura, magari ora che la notizia è uscita nei prossimi giorni i diretti interessati si faranno sentire per confermare, smentire o sfogarsi. Lo scoop arriva da una fonte di Lollo Magazine che è “solita a leggerci e seguirci”, si legge nel post. “Ci ha scritto rivelandoci un’indiscrezione importante su Mario Verona e Giovanna Gemma”.





E “ci ha confermato che la storia tra i due è arrivata già al capolinea: Mario e Giovanna si sono lasciati! Che ne pensate?”. In attea di quello che succederà ecco che arriva una bomba su alcuni protagonisti attuali. In questo caso la coppia non è ancora formata, ma dopo quel bacio tutti consideravano Gianmarco la scelta di Martina.

E invece il coperchio è saltato. Le anticipazioni di Uomini e donne di gennaio rivelano che il corteggiatore abbandonerà prima l’esterna e Martina metterà in discussione anche il bacio che c’è stato recentemente tra i due, sostenendo che forse Gianmarco non avrebbe voluto darglielo per davvero.

Martina deciderà di realizzare una nuova esterna con Gianmarco, durante la quale però si renderà conto che non si sente tranquilla e a suo agio come ai vecchi tempi. La Loro storia sarebbe quindi al capolinea anche perché la tronista azzarderà addirittura un paragone con la sua precedente storia d’amore, raccontata in estate a Temptation Island, ammettendo che Gianmarco la farebbe sentire sbagliata.