A Uomini e Donne il tempo della scelta di Martina è prossimo, secondo le indiscrezioni ci sarebbe già un corteggiatore prescelto ma per ora nessuna mossa sarà fatta. Ci sarà insomma da attendere, anche se una data di massima sembra spuntare. Sulla decisione di Martina sembrano esserci pochi dubbi. Subito dopo la scorsa registrazione, Gianmarco è andato a trovarla nel camerino, ufficialmente per parlare, ma con ben altre intenzioni.

Martina era distesa su un divanetto quando Gianmarco l’ha fatta alzare. Sembrava volesse abbracciarla, ma il corteggiatore ha sorpreso tutti con un bacio appassionato. Oltre a questa evidenza è arrivata la conferma di Alessandro Rosica che ha pochi dubbi.





Uomini e Donne, quando va in onda la scelta di Martina

L’esperto di gossip ha svelato nuovi retroscena su chi sarà la scelta finale e rivelato anche che in questi giorni si è concessa una nuova esterna in montagna, a Roccaraso, con Gianmarco: “Si sono baciati tutto il tempo”, ha scritto sui social postando una foto della “coppia”.

Non solo. Rosica ha anche aggiunto che, stando a quanto gli avrebbero svelato alcune amiche della tronista di UeD, Martina sarebbe oramai innamoratissima del romano: “Le voci che mi arrivarono tempo dalle sue amiche prendono sempre più piede, ovvero che Martina è stra-innamorata di Gianmarco e sceglierà lui”, ha sentenziato ancora l’esperto di gossip.

Per vedere i petali rossi cadere in studio, tuttavia, servirà ancora molto tempo. Sembra che infatti bisognerà aspettare la fine di gennaio mentre il 7 dovrebbe essere trasmessa la cacciata di Michele Longobardi. Adesso staremo a vedere, non ci resta che attendere.