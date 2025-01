Jessica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello dopo il provvedimento annunciato da Alfonso Signorini durante la puntata andata in onda mercoledì 8 gennaio. La cantante, Helena e Ilaria sono finite al televoto a causa del comportamento violento assunto in casa, ma la Morlacchi, convinta di essere nel giusto, ha deciso di lasciare la casa in segno di protesta. I commenti sui social sono stati tantissimi e molti hanno criticato l’atteggiamento della concorrente.

Anche Beatrice Luzzi, opinionista ed ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello ha cercato di aprire gli occhi a Jessica e a farle capire che le cose non sono andate molto diversamente. Entrambe hanno sbagliato e quindi il provvedimento preso dal GF è stato necessario per imporre anche un certo contegno. “Riguardandoti è impossibile che tu non ti renda conto della cattiveria che hai usato in modo freddo e scientifico nei confronti di Helena”, ha detto l’opinionista.

E ancora: “È incredibile che tu non ti renda conto della spietatezza che hai tirato fuori. Fai un autocritica, renditi conto che sei andata oltre. La tua violenza verbale è stata tanto quanto il lanciare l’acqua. Fatti un esame di coscienza, hai veramente esagerato con dei modi violenti”, ha concluso Beatrice Luzzi facendo riferimento alle continue provocazioni di Jessica come il continuo chiamare Helena ”imbecille” o dirle ”stai zitta non sai nemmeno com’è fatto il pane, guardalo bene e mangia”.

Uscita dalla casa del Grande Fratello, Jessica, che forse pensava di avere il pubblico dalla sua parte, si è trovata davanti a una marea di critiche. Basta leggere quelli del post della pagina ufficiale del reality show per capire il pensiero della maggior parte dei telespettatori: “Peccato, all’inizio mi piaceva e la davo pure come vincitrice. Poi, ha cominciato a perdere lucidità e ad avere parole cattive un po’ per tutti specie per Luca ed Helena. Infine, non ha accettato di aver sbagliato ed ha abbandonato. Mancanza di umiltà. È caduta proprio in basso”.

E ancora: “Ma adesso mandate via anche Ilaria e VIOLENZO? Perché stasera mi siete piaciuti veramente. Signorini è stato grande!”, “Ah ma aveva comunque deciso di abbandonare la casa entro il 12 gennaio, lo sta dicendo ora Eva. Ma allora cos’è sta sceneggiata da cabaret?? Che pagliaccia!!”.

“Era ora…ma la cosa grave e’ che non ha riconosciuto i suoi gravi errori.. 0 autocritica.. comunque mi sbaglio o Lorenzo era convinto di uscire stasera in seduta stante se non andava come voleva lui..ma e’ ancora li..pagliacci”, “Non ci mancherai”, “Amen”, “Una buona notizia ogni tanto”, “Finalmente! Se invece di renderla sempre immune avreste lasciato il giudizio al pubblico ci saremmo risparmiati tutto lo schifo della bulla a cui ci avete costretto ad assistere. Perché anche voi dimenticate che il #grandefratello lo guardiamo e giudichiamo noi”, scrivono ancora gli utenti di X.