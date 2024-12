Uomini e Donne, non solo il trono di Francesca Sorrentino, che come abbiamo raccontato qui sotto vacilla, anche quello di Martina De Ionannon regala grandi sorprese al pubblico. A proposito, le ultime anticipazioni parlando di una “scelta certa” verso Ciro. Quello stesso Ciro che aveva lasciato furioso il programma e che, spiegano gli spoiler, è stato protagonista di una rincorsa da parte dell’ex Temptation Island.

A raccontare tutto è stato Lorenzo Pugnaloni che precisa come per paura di poter perdere definitivamente il corteggiatore Martina ha scelto di presentarsi a Torre Annunziata, il paese in provincia di Napoli dove vive Ciro. Ha deciso quindi di fargli una sorpresa finendo beccati da alcuni fan della trasmissione di Maria De Filippi, che li anno visti palare su una panchina, ripresi dalle telecamere di Uomini e Donne.

UeD, Maria De Filippi svela cosa fa Martina

Sarà davvero Ciro la sua scelta? Nel frattempo proprio un ballo al centro dello studio con lui ha scatenato persino la conduttrice. “Perché ti coccoli da sola?”, le ha detto Maria De Filippi con ironia prima di lanciarsi in una sua imitazione.

“Vuoi ballare ancora con Ciro?”, ha scherzato la conduttrice. “Ho visto che si abbracciano molto”, il commento di Gianni Sperti. “Mi fa ridere perché quando balla – ha continuato Maria De Filippi -, fa così: fateci caso quando rivedrete la puntata in onda”. A quel punto la padrona di casa ha raggiunto il centro del palco e coinvolto l’opinionista per imitare l’ultimo ballo tra Martina e Ciro.

“Arrivi a fare una cosa che è fantastica che non ho mai visto – ha detto ancora Maria parlando direttamente con la tronista – Lei balla come se non ci fosse un domani, ma quando arriva a questo punto si coccola da sola”. Quindi la De Filippi, abbracciata a Gianni Sperti, ha fatto il gesto di accarezzarsi da sola il braccio, facendo divertire gli ospiti in studio e la stessa Martina che ammette: “Narcisismo”. “Tutti e due fanno uguale – ha concluso riferendosi ai due corteggiatori -, lei invece si coccola”.