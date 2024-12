Ampio spazio anche al trono classico di Uomini e Donne in questi ultimi giorni, con le esterne, i colpi di scena e gli addi che coinvolgono Martina De Ioannon, Francesca Sorrentino e Michele Longobardi. Alessio Pecorelli, com’è noto, è stato gentilmente invitato a lasciare il trono dopo le segnalazioni pesanti arrivate sul suo conto. Ora l’attenzione è tutta sui tre rimasti, anche perché il momento della scelta si avvicina.

Ma a proposito di colpi di scena, forse tra i più clamorosi c’è quello che riguarda il percorso a Uomini e Donne di Francesca Sorrentino. Sin dall’inizio l’ex Temptation Island ha fatto dubitare il pubblico, convinto che sarebbe sceso da quelle scale il suo ex fidanzato e che in generale sarebbe uscita dal programma proprio con lui.

Il corteggiatore fuori da UeD, finisce male con Francesca

Non è successo, almeno per ora, ma il suo trono sta decisamente vacillando stando alle anticipazioni. Intanto abbiamo visto un forte scontro al centro dello studio tra Francesca e uno dei suoi corteggiatori, Gianmarco. Talmente forte che ha portato il romano a una riflessione, anche resa nota alla produzione: “Lei non è interessata come lo sono io”.

“Tu dici che non ho interesse da parte tua e che faccio le cose qua – ha precisato il corteggiatore – ho pensato una settimana a come farti la torta, per stupirti, vengo qua e sono stato umiliato e deriso, non l’hai nemmeno guardata quindi io non so che cerchi, non so come comportarmi, oggi non volevo nemmeno venire… A quanto pare siamo incompatibili e ti chiedo di eliminarmi visto che da parte tua non c’è interesse”.

Dal canto suo la tronista ha ricordato la scenata di Gianmarco in camerino e il fatto che non si sia sentita capita. Ma anche in questo caso il corteggiatore romano è stato prontissimo: “Pensa che io sono tre mesi che non mi sento capito, non hai mai fatto niente per me“. Come va a finire? Che, scrive Lorenzo Pugnaloni, Gianmarco rimarrà fino a quando la tronista deciderà di far scendere dei nuovi corteggiatori. A quel punto si autoeliminerà.