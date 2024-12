Caso Guillermo Mariotto, non accenna a placarsi il clamore per la fuga del giurato dal banco di Ballando con le stelle. Inizialmente si era parlato di un possibile problema di salute, poi di improrogabili impegni di lavoro legati all’attività dello stilista. Secondo questa versione, un imprevisto lo avrebbe costretto a correre in fretta e furia al suo atelier. In ogni caso, si parla di un “forte imbarazzo” per la conduttrice e l’azienda televisiva, come riportato stamani dal Corriere della Sera.

In questi giorni c’è chi ha chiesto l’eliminazione di Mariotto dalla trasmissione, per coerenza con quanto accaduto ad Angelo Madonia, e chi invece cerca di minimizzare, giustificando il gesto dello stilista con il suo carattere eclettico ed esuberante.

L’azienda televisiva e Milly Carlucci, finora, non hanno dato una risposta precisa, ma qualcosa sembra muoversi. “La conduttrice è stata impegnata fino a sabato con la prima della Scala e solo da oggi è tornata a lavorare alla diretta di sabato. Di certo, dopo che sui social si è discusso a lungo degli eccessi del giudice, non si potrà far finta di niente”, scrive il Corriere della Sera.

Il quotidiano spiega che “in queste ore, la Rai e la produzione di Ballando stanno cercando di fare chiarezza, mettendo a fuoco ogni dettaglio dell’accaduto e decidendo il destino dello stilista nella trasmissione. Che torni dietro il bancone, insomma, non è così scontato“.

Il caso è persino approdato in Parlamento, con un’interrogazione da parte di una senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia. Parlando dell’ultima puntata del programma di Milly Carlucci, la senatrice ha accusato Mariotto di possibili molestie: “Ha toccato le parti intime di un ballerino, che, imbarazzato, ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto”.

Il Corriere della Sera spiega che il comportamento di Mariotto ha creato più di un imbarazzo alla produzione. Prima ancora delle accuse di presunte molestie, il suo abbandono della trasmissione durante l’ultima diretta è stato un fatto non concordato, accolto con stupore da tutti, a partire dalla stessa Carlucci, “che ha dovuto gestire con il suo consueto aplomb una situazione complessa”. Sono state, insomma, due settimane intense. Mariotto, dal canto suo, si è detto pronto ad accettare qualsiasi decisione da parte della conduttrice.