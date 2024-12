“È impazzita per lui, avete notato che fa?”. Grande Fratello, le altre concorrenti parlano di Helena

“È impazzita per lui”. Caos totale dentro la casa del Grande Fratello dopo la cena che ha decretato i nomi dei concorrenti costretti a trasferirsi nel tugurio. Al momento, gli inquilini si trovano divisi in due gruppi. Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Mariavittoria Minghetti hanno dovuto fare le valigie e spostarsi nell’altro lato della casa, quello con meno comfort. Per Lorenzo e Mariavittoria si tratta della seconda volta nel tugurio in pochi giorni, e non hanno nascosto il loro sconforto.

Mentre i “tuguriati” trascorrevano la prima notte sulle brandine, dall’altra parte del muro che separa le due aree della casa i loro compagni hanno continuato a discutere animatamente di quanto accaduto durante la cena. Molti, infatti, non sono riusciti a comprendere la scelta di Helena che, dovendo indicare una persona da portare con sé, ha scelto Lorenzo. Secondo alcuni, sarebbe stata una provocazione deliberata da parte della brasiliana nei confronti della sua rivale Shaila Gatta. Tuttavia, non mancano interpretazioni diverse.

Pamela Petrarolo di Non è la Rai ha avanzato un’ipotesi precisa: “A lei piace ancora Lorenzo, e non la condanno per questo. Il suo è un accanimento, perché non vuole accettare che lui abbia scelto la sua antagonista“. Poi, la concorrente ha provato a fare un parallelo tra la situazione attuale, che coinvolge Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, e quella che vede protagonisti Helena, la velina di Striscia e il modello milanese: “Javier, che con Shaila ha avuto una storia più o meno importante, l’ha accettato. Lorenzo, invece, non ha mai promesso nulla a Helena, ma lei è impazzita per lui, e si vede da come lo cerca e lo guarda”.

Pamela è apparsa molto determinata nel sostenere la sua tesi, tanto che a un certo punto Luca Calvani è dovuto intervenire per calmarla. Secondo l’attore, questa potrebbe essere l’occasione per Lorenzo di mettere un punto definitivo a una storia che va avanti da mesi. A suo avviso, Spolverato dovrebbe chiarire a Helena che non ci sono più possibilità e invitarla a smettere di intromettersi nella sua nuova relazione.

Altri inquilini, invece, hanno criticato Helena, sostenendo che si sia trattato solo dell’ennesima provocazione nei confronti di Shaila. Tra questi, Jessica Morlacchi ha espresso parole dure, seguita da Yulia Bruschi — che, pur avendo un buon rapporto con Helena, non l’ha difesa — e da Luca Giglioli.

E il pubblico cosa dice da casa? A leggere i commenti sui social, sembra che l’opinione dei telespettatori sia divisa. C’è chi ritiene le parole di Pamela cattiverie gratuite e accusa gli altri inquilini di accanirsi contro la brasiliana, e chi invece sposa completamente la teoria della concorrente di Non è la Rai. “Pamela ha detto solo verità“, “Anche i sassi hanno notato che Helena non ha digerito il fatto che Lorenzo abbia scelto Shaila”, “È vero, Helena non è più lucida” si legge su X.