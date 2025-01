Poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello e il pubblico è più carico che mai. Ci saranno sorprese, faccia a faccia, come quello tra Helena e Lorenzo dopo lo scontro di fuoco che ha portato a due fazioni nella casa e anche un eliminato. Le nomination di lunedì scorso sono state parecchio movimentate e ben sei concorrenti sono ora a rischio: Bernardo Cherubini, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi e Ilaria Galassi.

Come specificato da Alfonso Signorini in diretta, questo televoto è eliminatorio e quindi uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello. Ma chi? Stando alle preferenze che i telespettatori espresse su forum, siti e pagine social dedicate al reality, il concorrente meno votato è Bernardo Cherubini, mentre la preferita dal pubblico è Helena Prestes.

GF, pubblico furioso: “Boicottaggio”

Ma anche Eva Grimaldi non dovrebbe essere proprio salva, dunque proprio lei che potrebbe giocarsi l’eliminazione con il fratello di Jovanotti. Vedremo se come la scorsa anche questa volta i principali sondaggi avranno ragione. E soprattutto come si atteggerà il pubblico. Lunedì gli ascolti hanno avuto una leggera risalita, ma stando a quanto si legge in rete è partito un vero e proprio boicottaggio.

Per Helena Prestes di fatto. La modella brasiliana è tornata in gioco da pochi giorni grazie al famoso e tanto discusso ripescaggio e come è ormai noto è una delle protagoniste della casa più amata. Ma da quando è tornata l’accusa di parte del pubblico è che molti in casa le abbiano voltato le spalle e che stiano facendo di tutto per buttarla fuori.

E così è partita la protesta. Con gli hashtag “BoicottaggioGF” e “GiustiziaperHelena” molti scrivono: “Facciamo un casino“, “Io non ho il coraggio di guardarlo. #Mediaset #Grande Fratello non sono più credibili quando mandano gli spot contro il bullismo e contro la violenza alle donne. #Agicom”, “Il GF lo guardate da soli ora basta” con tanto di tag a conduttore e opinioniste, Domani sera solo Harry Potter su Italia 1″.