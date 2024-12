“L’ultima speranza”. Verissimo, Paola Caruso choc sul figlio Michele. Ieri, durante un’intensa intervista a Silvia Toffanin, la donna ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di salute del figlio Michele, nato nel 2019, che ha subito un grave danno al nervo sciatico a causa di un errore medico avvenuto in Egitto nel 2022. La showgirl ha raccontato con emozione il percorso difficile che sta affrontando da allora, evidenziando le difficoltà fisiche e psicologiche del bambino e il peso emotivo della situazione.

L’incidente è avvenuto mentre erano in vacanza: Michele, che aveva febbre alta, è stato trattato con un’iniezione di un farmaco tossico per bambini, causando una lesione permanente al nervo sciatico. Tornati in Italia, il piccolo è stato sottoposto a numerosi esami e a un trattamento intensivo di fisioterapia, che ha permesso di recuperare parzialmente il movimento della gamba, ma non la piena funzionalità. Attualmente Michele cammina con l’ausilio di un tutore, e Paola ha dichiarato che il danno è ormai irreversibile.





Nonostante ciò, spera che futuri interventi possano migliorare almeno la qualità della vita del figlio. Ma cosa ha spiegato a Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo? La donna ha fatto sapere che tra pochi giorni partiranno insieme per gli Stati Uniti. Si tratta di un vero e proprio viaggio della speranza, racconta la showgirl: “C’è questo medico che mi ha dato una possibilità di rimediare parzialmente”.

E ancora: “L’esame mi dirà la percentuale di successo dell’intervento a cui voglio sottoporlo. L’ultimo è stato pesante. Calvario grande a livello fisico e psicologico. Altre sei ore di intervento. Due/tre mesi fermo immobile. Intervento molto complicato. Sono terrorizzata”. Paola Caruso poi confida a Silvia Toffanin e al pubblico: “Non dormo da due anni, ho anche attacchi di panico. Vedere un bambino soffrire è devastante”.

Tuttavia, ha ricevuto messaggi di supporto e incoraggiamento da molte persone, alcune delle quali hanno vissuto situazioni simili. Nonostante il dolore, Paola non si arrende: continua a condividere la sua esperienza per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sicurezza medica e per offrire speranza a chi affronta difficoltà analoghe. Il suo appello è chiaro: nessun altro bambino dovrebbe passare quello che è accaduto a Michele.

