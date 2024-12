“Ho rischiato di morire”. Brutto spavento per Eleonora Giorgi, l’attrice ricoverata. È stata lei stessa a raccontare questa esperienza vissuta di recente nel salotto televisivo di Verissimo. Come sa bene il pubblico, Eleonora Giorgi è una ospite fissa del programma condotto da Silvia Toffanin. Con la sua partecipazione, Giorgi manda un messaggio forte a tutti coloro che, come lei, lottano contro una grave malattia, come il tumore.

Nell’ultima puntata del programma di Canale 5, Eleonora Giorgi è apparsa in collegamento dalla sua abitazione insieme ai figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro e alle nuore Clizia Incorvaia e Serena Rossi. Eleonora ha spiegato prima come si prepara a vivere le festività. Tutta la sua famiglia si riunirà al completo per l’occasione: “Questo Natale a Roma, tutti insieme, è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore perché loro hanno le loro famiglie e hanno deciso comunque di non partire. È un regalo per me”.

Leggi anche: “È complicata”. Ballando con le stelle, la vera situazione di Guillermo Mariotto





“Ho rischiato di morire”. Eleonora Giorgi choc, la paura all’improvviso: “Cosa ho mangiato”

Giorgi ha anche annunciato che ci sarà il suo ex marito, Massimo Ciavarro, che “arriverà da Lampedusa”. Poi svelato di essere stata ricoverata nei giorni scorsi a causa di un problema di salute: “La verità è che ho avuto un problema di glicemia e sono anche stata ricoverata, ma mi è passato. Sono qui e continuo a lottare”.

Durante la trasmissione, hanno preso la parola anche i suoi figli, Andrea e Paolo, molto legati alla madre e sempre presenti al suo fianco in questi mesi particolari. I due hanno spiegato meglio l’accaduto per tranquillizzare i tanti fan dell’attrice, che la seguono sui social e chiedono costantemente aggiornamenti sulle sue condizioni.

“Ora va tutto bene, ma qualche giorno fa mamma ci ha fatto prendere uno spavento – hanno detto -.Per un problema è stata ricoverata. Questo malore è una conseguenza dell’intervento che ha fatto, non delle cure che sta continuando a seguire”.

La Giorgi ha raccontato la causa della forte impennata dei valori della glicemia: “Sì, una sera avevo voglia di qualcosa di dolce e sono finita per mangiare un po’ troppo mango. La glicemia è schizzata a 500. Ho rischiato di morire, ma non sapevo che questo frutto avrebbe avuto un effetto simile. Comunque è andato tutto bene”.