Mai come quest’anno i problemi sembrano travolgere il Grande Fratello. Non solo le proteste del pubblico sui mancati, a suo dire, provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti – uno su tutti, Lorenzo Spolverato. La 18esima edizione del reality sta cambiando sempre più spesso programmazione e gli ascolti starebbero preoccupando seriamente i vertici Mediaset.

La decisione di far scontrare Alfonso Signorini e Milly Carlucci com il suo Ballando con le stelle il sabato sera non ha prodotto buoni risultati, tutt’altro. E con solo il 13,9% di share, la puntata del 26 novembre ha segnato il peggior risultato di questa edizione. Un dato, questo, che si somma a quello già deludente della settimana precedente.

Leggi anche: “Non mi frega niente, io vado via”. Grande Fratello, choc: inutile sussurrare, fuori si sente tutto





GF, altra riunione Mediaset: si parla di chiusura anticipata

Il Grande Fratello sembra proprio non riuscire a imporsi sulla concorrenza e a non sorprendere più il pubblico, tanto che si vocifera che Mediaset stia pensando a una chiusura anticipata. E di nuovo, come riporta il portale TvItaliana, sarebbe stata richiesta una “nuova riunione d’emergenza a Mediaset dopo i disastrosi ascolti tv registrati” martedì.

“Nonostante la stima – si legge ancora – riferiscono che Pier Silvio Berlusconi non sia più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini”. Anche il portale AgentBeast parla di “decisioni da prendere” e possibili strategie degli autori per far fronte a questa situazione: “Decisione chiusura anticipata rimandata nelle prossime due settimane. Riduzione delle puntate settimanali oppure chiusura entro fine dicembre”.

🔴 Richiesta nuova riunione d'emergenza a #Mediaset dopo i disastrosi #AscoltiTv registrati ieri da #GrandeFratello.



Nonostante la stima, riferiscono che Pier Silvio Berlusconi sia non più soddisfatto del prodotto finale firmato da Alfonso Signorini. — TV Italiana (@TV_Italiana) November 27, 2024

Ancora, “la produzione sta lavorando intensamente per invertire il trend negativo, la chiusura anticipata a fine dicembre non è ancora confermata. Tra le proposte narrative, rimescolare gli equilibri e le coppie, eliminazioni a sorpresa, nuovi concorrenti outsider. In caso inevitabile di trend negativo la chiusura verrà confermata. Gli sponsor sono già stati avvisati. Due settimane a partire dalla giornata di oggi”. E infine il portale aggiunge che la produzione “sta lavorando per riportare Dayane Mello nella casa come ospite per due puntate, la risposta sarà comunicata dalla modella entro 24 ore”.