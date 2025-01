Nella serata dell’8 gennaio il Grande Fratello ha annunciato che Helena, Ilaria e Jessica sarebbero finite al televoto d’ufficio, poi c’è stato l’abbandono della Morlacchi. Ora, a distanza di ore dalla diretta, è intervenuto lo staff della brasiliana che ha fatto una richiesta specifica che ha tirato in ballo un’altra concorrente che rischia di essere eliminata dal programma.

E ora si apriranno sicuramente discussioni fuori dal Grande Fratello, alla luce di questa richiesta di Helena. Andiamo a vedere insieme cosa ci dobbiamo attendere da adesso in poi, dato che i fan della Prestes sono stati istruiti in maniera specifica e dunque potremmo assistere a conseguenze particolari.

Grande Fratello, la richiesta dello staff di Helena: coinvolta un’altra concorrente

Attraverso il profilo network ufficiale di X di Helena, lo staff ha fatto un annuncio riguardante proprio il prossimo televoto del Grande Fratello. E ora gli ammiratori dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sono stati indirizzati verso una decisione da prendere e capiremo se ci saranno davvero cose negative per l’altra gieffina, data questa indicazione diretta.

Questo quanto scritto dalle persone che lavorano per Helena: “Siamo al televoto, analizziamo e capiamo il meglio per Helena, votiamo Shaila per eliminare“. Dunque, i fan sono stati invitati a votare affinché favoriscano l’eliminazione dell’ex velina di Striscia la Notizia, che è indubbiamente una delle pretendendi alla vittoria finale.

Siamo al televoto, analizziamo e capiamo il meglio per Helena, votiamo Shaila per eliminare🚨



Estamos no televoto, analisamos e compreendemos o melhor para Helena, vote Shaila para eliminar#iostoconhelena #heleners #teamhelenaprestes #grandefratello pic.twitter.com/FI0Ip4GkXG — helenaprestes (@helenaprestes) January 9, 2025

Vedremo se Shaila verrà davvero messa in difficoltà in questo televoto oppure se i fan della Gatta riusciranno a tenere botta.