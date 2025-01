Dopo la turbolenta puntata in diretta del Grande Fratello c’è stato un confronto tra Helena e Javier. La gieffina è parsa infastidita dal comportamento avuto poco prima dal pallavolista e lei glielo ha fatto subito notare. Ha tirato in ballo pure Lorenzo e Shaila, scatenando la pronta reazione del pubblico, che non ha commentato in modo favorevole verso la brasiliana.

Infatti, nel post-puntata del Grande Fratello Helena si è lasciata andare ad un commento inaspettato con Javier. Gli ha voluto chiedere maggiori spiegazioni su Lorenzo e Shaila, ma i telespettatori si sono subito riversati sul web andando ad attaccare proprio la Prestes, che a questo punto rischia di perdere consensi.

Grande Fratello, Helena contro Javier: perché ha citato Lorenzo e Shaila

Nella notte tra l’8 e il 9 gennaio Helena ha voluto protestare con Javier, spiegando il motivo della sua insoddisfazione: “Ma perché nomini sempre Lorenzo?“. Martinez ha quindi risposto: “Chi dovrei nominare? Tra noi non c’è un punto di incontro, non riusciamo proprio a parlare”. A quel punto la sudamericana ha aggiunto: “C’è Shaila che è falsa con te, poi ha detto quelle cose brutte con Amanda”.

Ma Javier ha voluto fare la sua precisazione: “Con lei ho avuto un confronto la settimana scorsa e paradossalmente riesco a parlarci, cosa che con Lorenzo non succede”. E sul social network X c’è chi ha inveito contro Helena, accusata di voler difendere Lorenzo da una possibile uscita dal GF: “Per questo non mi fiderò mai di lei, continua a proteggerlo nonostante le abbia messo tutta la casa contro”.

Helena che si ''lamenta'' del fatto che nomina sempre Lorenzo (lei non lo farebbe mai, mi ci gioco tutto) e non Shaila (quando in realtà spesso ha nominato pure Shaila) e spiega il perchè… con Lorenzo non c'è mai un confronto. Almeno è coerente. #GrandeFratello pic.twitter.com/trSGyFc8jw — Violett926 (@violett926) January 9, 2025

E altri commenti sono stati sempre duri verso Helena: “Liberiamo Javier da questa arpia”, “Helena odia Shaila perché vorrebbe essere tanto al suo posto”, “Lei addirittura lo sgrida perché ha votato il suo Lollo, che proteggerà sempre”.